Británie zakáže sociální sítě pro děti do 16 let

Britská vláda zakáže dětem mladším šestnácti let přístup k sociálním sítím, oznámil v pondělí premiér Keir Starmer. Představil také plány na omezení platforem umožňujících přenášení živých videí. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Agentura Reuters označuje plánovaná opatření za jedna z dosud nejrozsáhlejších omezení v oblasti internetu na celém světě.
„Sociální sítě dělají děti nešťastnými. Usnadňují šikanu a zneužívání,“ uvedl šéf labouristické vlády. Krok označil za důležitý milník pro Británii a doplnil, že změny budou odrážet britské hodnoty, pomohou chránit děti na internetu a zároveň omezí vliv velkých technologických společností.
„Dnešní děti se musí zorientovat ve světě, kde technologie proniká do všech oblastí jejich života. To už prostě nemůžu dál snášet. Proto dětem vracíme jejich dětství,“ uvedl britský premiér na síti X.
Podle prohlášení zveřejněného britskou vládou má být zákaz nastaven na stejném modelu jako v Austrálii. Omezí přístup například k platformám jako Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook a X. Naopak se nemá vztahovat na služby pro zasílání zpráv, jako jsou WhatsApp či Signal.
Přijatá opatření mají zahrnovat také přechodná opatření pro starší náctileté, například digitální večerku. Podrobnosti vláda zveřejní v červenci.
Celosvětový trend
Británie se tak přidává k rostoucímu počtu zemí, které usilují o posílení bezpečnosti dětí na internetu. Austrálie, Kanada, Brazílie a Indonésie již přijaly právní předpisy nebo oznámily zavedení věkových omezení na přístup dětí k sociálním sítím. Francie, Španělsko, Dánsko, Thajsko či Jižní Korea patří mezi další země, které podobné přístupy zkoumají či připravují.
O zavedení zákazu v Česku dříve hovořil i premiér Andrej Babiš (ANO). V únorovém videu na sociálních sítích uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let po vzoru Francie. „Já jsem pro, protože odborníci, které znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti. My musíme ochránit naše děti,“ prohlásil premiér.
Vláda rozhodnutí přijala po ukončení veřejné konzultace, při níž obdržela 116 tisíc odpovědí od rodičů, zástupců technologického sektoru a samotných dětí. Podle ministryně kultury Lisy Nandyové drtivá většina respondentů včetně mladých lidí zákaz podpořila. Počet odpovědí byl druhý nejvyšší po konzultaci k tématu stejnopohlavních manželství z roku 2012.
Spor s USA
Agentura AP upozorňuje, že tento krok britské vlády by mohl dále vyostřit napětí ve vztahu mezi Británií a Spojenými státy. Americké velvyslanectví v Londýně už dříve varovalo, že předpisy by měly být přesně vymezené a neměly by porušovat ochranu svobody projevu.
Starmer uvedl, že bude o zákazu diskutovat s dalšími světovými lídry na summitu G7, který začíná v pondělí ve Francii. Doplnil, že státníci včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa uznávají potřebu chránit děti.
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