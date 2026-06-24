VideoHosté Událostí, komentářů probrali spor prezidenta s vládou ohledně summitu NATO


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Spory kolem české delegace na summit NATO v turecké Ankaře vyřeší až Ústavní soud. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu, nesouhlasí s rozhodnutím vlády, která jej vyloučila z delegace. Kabinet schválil, že Česko bude na summitu zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO) s ministry zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Okolnosti sporu mezi Pražským hradem a Strakovou akademií probrali v Událostech, komentářích expert Motoristů na zahraniční politiku Jan Zahradil (nestr.), náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD), bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček, ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). Pořadem provázel Lukáš Dolanský.

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Hosté Událostí, komentářů probrali spor prezidenta s vládou ohledně summitu NATO

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