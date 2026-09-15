Babiš by v dubnu mohl letět do Číny, řekl Okamura. Kupka by od cesty chtěl konkrétní výsledky

Premiér Andrej Babiš (ANO) by mohl v dubnu navštívit Čínu, uvedl v Událostech, komentářích předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura s tím, že návštěvu předjednal a hovořil o ní i s premiérem. Předseda ODS Martin Kupka připustil, že by cesta mohla být užitečná, pokud přinese konkrétní výsledky, například propuštění zadržovaného Čecha nebo zrušení sankcí vůči Tatra Trucks. Hosté pořadu moderovaného Lukášem Dolanským se věnovali i vztahům vlády s prezidentem Petrem Pavlem a přípravě státního rozpočtu.
Okamura se v debatě vrátil ke své červencové návštěvě Číny. Podle něj je po čtyřech letech ochlazených vztahů nejprve nutné obnovit kontakty a připravit půdu pro další spolupráci. „V Číně a Japonsku se dělá byznys na základě dlouhodobých vztahů,“ uvedl. Pokud je podle něj Česko v předchozích letech narušilo, je nyní potřeba je napravit, připravit další cesty a znovu otevřít možnosti spolupráce.
Předseda sněmovny uvedl, že během návštěvy předjednával možnost zrušení víz pro české turisty a také vznik dalšího přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou. Zavedení nové linky podle něj může trvat rok až rok a půl.
Okamura také prohlásil, že čínská strana by měla zájem, aby další rozvoj vztahů doprovodila návštěva českého premiéra. Babiš by podle něj mohl do Číny zamířit v dubnu, zatímco sám Okamura by tam chtěl znovu cestovat už v březnu.
Zahraniční cesty mají mít konkrétní výsledky, míní Kupka
Kupka výsledky Okamurovy cesty zpochybnil. Připomněl mimo jiné, že čínská strana zařadila českou společnost Tatra Trucks na svůj exportní sankční seznam. Okamura zařazení firmy na sankční seznam spojuje s jejím obchodováním s Tchaj-wanem a rovněž s evropskými sankcemi vůči Číně.
Předseda ODS zdůraznil, že zahraniční cesty mají přinášet konkrétní výsledky. Zmínil své někdejší návštěvy Singapuru a Jižní Koreje, které podle něj pomáhaly otevírat kontrakty tuzemským firmám.
Možnou cestu Babiše do Číny ale Kupka předem neodmítl. „Pokud to bude cesta, kdy budeme plnohodnotnými partnery a budeme tam mít co dělat a bude to provázeno i například tím, že se vyřeší problém toho vězněného Čecha a sankčního seznamu, tak by to nepochybně bylo užitečné,“ uvedl. Pokud by však šlo pouze o výpravu „tam a zpátky“ bez konkrétního výsledku, jednalo by se podle něj o „opravdu smutnou vizitkou“.
Okamura chce korektní vztahy s Pavlem, Kupka mluví o prolomení ledů
Hosté se věnovali také vztahům vládní koalice s prezidentem Petrem Pavlem. Okamura uvedl, že nemůže hovořit za ostatní koaliční strany, ale že se s hlavou státu pracovně vídá jen minimálně. V pondělí si podle něj s Pavlem několikrát podali ruku při příležitosti vystavení korunovačních klenotů.
Moderátor Dolanský připomněl Okamurovy výroky z července, kdy Pavla označil za „podrazáka“ a „křiváka“. „Za těmi výrazy si stojím,“ sdělil Okamura.
Předseda sněmovny zmínil, že tak reagoval na Pavlův dřívější výrok z prezidentské kampaně v roce 2023. V debatě s Andrejem Babišem se tehdejší kandidát na prezidenta vyjadřoval k možnosti jmenovat Okamuru ministrem školství. Šéf SPD připomněl, že Pavel tehdy uvedl, že by Okamura mohl představovat „mravní ohrožení mládeže“.
Okamura podotkl, že jako občan má právo se proti podobným výrokům bránit. Současně ale zdůraznil, že se snaží udržovat s prezidentem korektní vztahy. „Občané si nepřejí, aby se politici hádali,“ dodal.
Kupka považuje korektní vztahy mezi vládou a Hradem za nutné. „Je to v zájmu České republiky,“ uvedl. Nejvyšší ústavní činitelé by podle něj měli být schopni domluvit se především na společném postupu v zahraniční politice.
Kupka by uvítal obnovení schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Smysl by podle něj měly už kvůli koordinaci zahraničních cest, aby Česko mohlo jejich prostřednictvím otevírat dveře tuzemským firmám. Pondělní hodinovou schůzku Pavla s Babišem označil za „určité prolomení ledů“, které je podle něj v zájmu celé republiky.
Debata se dotkla také vztahů prezidenta s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), který na pondělní schůzce na Hradě nebyl. Okamura jen zmínil, že nebyl u dohody o jejím konání ani u samotného pozvání.
Podle předsedy sněmovny by spolu ale měli komunikovat politici z koalice i opozice. Připomněl, že sám se s Pavlem již sešel „mezi čtyřma očima“. Hovořili podle něj o některých zákonech i dalších záležitostech. „Bylo to velice věcné a konkrétní,“ popsal setkání. Ze schůzky měl podle svých slov dobrý pocit, přestože se jejich politické názory liší. V podobné věcné debatě by chtěl pokračovat.
Kupka míní, že mezi Hradem a částí vládní koalice stále panuje „úplně zbytečné napětí“. Doufá proto, že „žabomyší spory“ pominou a Česko bude mít srozumitelnou zahraniční politiku.
SPD podle Okamury tlačí na rozpočtové škrty
V pondělí jednala také koaliční rada o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Další schůzka je podle šéfa sněmovny naplánována na čtvrtek.
SPD podle Okamury prosazuje další úspory. Jako příklad uvedl omezení dávek pro Ukrajince, kteří nepracují. Koaliční partneři podle něj úplné zrušení těchto dávek odmítají. „Myslím, že směřujeme k tomu, že by se to hodně pokrátilo,“ uvedl. Za SPD podle něj jednání směřují k dohodě.
Kupka v debatě připomněl, že ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naznačila, že případné snížení plánovaného schodku bude maximálně v řádu miliard korun. Současnou hospodářskou situaci kritizoval s poukazem na rostoucí životní náklady. „Hypotéky jsou dražší, vajíčka jsou dražší, pivo je dražší, o palivech nemluvě,“ dodal.