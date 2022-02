Bolsonaro je nepředvídatelný, může podepsat v Moskvě cokoliv, analyzuje odborník na Latinskou Ameriku

Brazilský prezident Bolsonaro přijíždí do Moskvy ve vypjatou dobu, co si myslíte o hrozbě invaze na Ukrajinu?

Těžko říct, na tom se neshodnou ani experti. Ohrožení určitě je, Vladimiru Putinovi do hlavy nikdo nevidí. Také je otázka, jaký on na to bude mít nakonec vliv.

V tom jsou si oba prezidenti podobní, u Jaira Bolsonara prý také ani jeho okolí neví, jak nakonec zareaguje.

Pro Brazílii je jak z hlediska mezinárodního kreditu, tak vnitřní politiky velkou pohromou. Byl zvolený jako protestní kandidát, ale myslím, že se voliči spíš rozhodovali tak, že chtěli potrestat předchozí zkorumpované vlády, ale už si nevšímali, koho volí do prezidentského úřadu. V tomto ohledu je Bolsonaro ještě mnohem více nepředvídatelný než Putin.

Pozvání do Ruska přišlo už loni na podzim, myslíte, že to mohl být už od té doby nějaký „zastírací manévr“?

Především je ta návštěva úplně nevhodná v této době. Liší se ale od ostatních. Zatímco evropští státníci jezdí do Ruska řešit problém ohledně Ukrajiny, tak Bolsonaro se nechal slyšet, že Ukrajinu řešit nebude, jen když se na ni Putin zeptá. Schůzka je podle něj dlouhodobá, v sázce jsou ekonomické zájmy Brazílie, a proto on do Moskvy jede. Je ale samozřejmě pod velkým tlakem jak od mezinárodního společenství, tak v Brazílii.

Že by to byl zastírací manévr, si úplně nemyslím. Jednak jsou oči celého světa upřeny na Ukrajinu, na tom Bolsonaro nic nezmění. To pozvání přišlo už dřív, první kontakty mezi Bolsonarem a Putinem byly už v roce 2019 a od té doby je pozvání pořád ve hře. Navíc u člověka jako Bolsonaro nemůžete spoléhat, že přijede. Vladimir Putin ho může využít jako čeření vod, ale že by to byl plánovaný zastírací manévr, to se mi nezdá.