Násilí v ulicích zbídačeného Haiti po smrti prezidenta roste. Vláda chystá volby, gangy revoluci

Po smrti prezidenta Moïseho se situace v zemi ještě zhoršuje

V poslední době ovšem došlo ke strmému nárůstu počtu případů. Do konce letošního července země oficiálně registruje celkem asi 20 tisíc případů nákazy. Podle serveru Our World in Data oxfordské univerzity přitom pět tisíc nakažených přibylo jen za poslední měsíc. Šíření je spojené s protesty v ulicích, do kterých Haiťany vyhnala nedávná vražda prezidenta země Jovenela Moïseho.

Moïse se stal obětí skupiny ozbrojenců, která vtrhla nad ránem do jeho domu nad předměstí Port-au-Prince. Najatí žoldnéři především kolumbijského původu do něj vpálili tucet kulek a podle praktiky vúdú mu vyřízli jedno oko. Za jeho smrtí mohl být podle médií politický boj, mluví se také o možné odplatě znepřátelých podnikatelů.

Už předtím procházela země politickou krizí, Moïse vládl pomocí dekretů, protože kvůli nepokojům se nekonaly parlamentní volby a mandát poslanců a většiny senátorů vypršel.