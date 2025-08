Začala platit cla mezi EU a USA

VDA se připojil k americkému automobilovému sektoru a odsoudil cla na vozidla a díly vyráběné v Mexiku, která zůstávají na úrovni 25 procent. „Je velmi důležité, aby dodavatelské řetězce v automobilovém průmyslu, které byly narušeny a omezeny celním sporem, opět hladce fungovaly. O to více je mimo jiné nutné najít řešení pro dříve propojenou Severní Ameriku – USA, Mexiko a Kanadu – v rámci dohody USMCA. To je důležité zejména pro dodavatelský průmysl,“ uvedl svaz.

Evropské vývozy v rámci dohodnutých kvót by podléhaly nejvýhodnějšímu celnímu sazebníku podle pravidel Světové obchodní organizace, který je nízký a v některých případech nulový, záleží na jakosti materiálu. Vývoz nad dané kvóty by podléhal clu ve výši padesáti procent. Oproti tomu Velká Británie ve své obchodní dohodě s USA dosáhla úplného zrušení cel na dovoz oceli a hliníku.

Ačkoli Boeing by mohl krátkodobě těžit z cel na svého evropského konkurenta, tak analytici poznamenávají, že Američané by v rámci odvetných opatření Unie utrpěli více.

Některé zemědělské produkty by mohla EU dovážet do USA s nulovými celními sazbami, sdělila von der Leyenová, ale nespecifikovala, o jaké zboží se jedná. Evropská vína a lihoviny však budou podléhat patnáctiprocentnímu clu, dokud se obě strany nedohodnou jinak. Jednání by měla pokračovat na podzim, uvedla ve čtvrtek EK.

Energetické suroviny

Americký prezident Donald Trump a von der Leyenová se dohodli, že EU během tří let nakoupí od USA pohonné hmoty a další suroviny v hodnotě 750 miliard dolarů (16,06 bilionu korun), což zahrnuje ropu, zkapalněný zemní plyn, jaderné palivo či další energetické produkty. Tyto nákupy podle šéfky Komise pomůžou ukončit zbývající závislost EU na dovozu z Ruska.

Teoreticky je dohoda obrovskou výhrou pro americké ropné a plynárenské firmy, v praxi je však podle odborníků nerealizovatelná. Dosažení tohoto cíle by totiž vyžadovalo, aby EU podle údajů z roku 2024 ztrojnásobila dovoz energetických surovin z USA, zatímco americké firmy by musely přesměrovat veškeré své prodeje do Unie. Brusel má také jen omezené nástroje, jak to všechno uskutečnit, protože dovoz je pevně v rukou soukromých firem.

Evropské společnosti mají v průběhu Trumpova druhého funkčního období podle dohody investovat v USA 600 miliard dolarů (12,85 bilionu korun), což vychází z jejich deklarovaných investičních záměrů. Oproti tomu Japonsko se ve své dohodě s Washingtonem zavázalo k balíčku v hodnotě až 550 miliard dolarů (11,78 miliard korun), který se bude skládat z kapitálu, půjček a záruk od státních agentur.