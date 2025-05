Vraždění Židů s válkou neskončilo. Za pogromem v Kielcích stáli komunisti, říká polonista

před 40 m minutami | Zdroj: holocaust.cz , The Times of Israel , World Jewish Congress , Jewish Virtual Library

V Polsku žilo před druhou světovou válkou 3,5 milionu Židů, což bylo nejvíce v Evropě. List The Times of Israel uvedl, že podle odhadů až 90 procent polských Židů bylo během holocaustu zavražděno nacisty a kolaboranty. Většina zemřela v koncentračních táborech vybudovaných nacisty na území okupovaného Polska.

Vyhlazovací tábory představovaly „továrny na smrt“, které měly za účel co nejefektivněji zabíjet a likvidovat mrtvá těla lidí dopravovaných za jejich zdi.

Oběti z řad Židů byly zabíjeny při pogromech, popřípadě byly povražděny polovojenskými a protižidovskými komandy. Se zrodem Konečného řešení židovské otázky, německého nacistického plánu na systematickou genocidu evropských Židů během druhé světové války, byli Židé (spolu s ostatními skupinami, ale tvořící největší část) koncentrováni v ghettech, koncentračních táborech a nakonec posíláni do vyhlazovacích táborů na území dobytém Třetí říší.

Polonista z Univerzity Palackého v Olomouci Jan Jeništa pro web ČT24 uvedl, že antisemitismus se už v meziválečném období v Polsku postupně stával součástí „politického mainstreamu“ a projevoval se otevřenou diskriminací Židů, a to i ze strany institucí a úřadů.

Od počátku minulého století do jeho poloviny docházelo k pogromům v Polsku, Argentině a v celém arabském světě. Pogromy se odehrávaly také za druhé světové války, v rumunském městě Jasy bylo zabito na 14 tisíc Židů. Druhou světovou válkou však vraždění Židů na starém kontinentě neskončilo.

Slovo pogrom se rozšířeněji začalo používat s antisemitským násilím v Ruském impériu v letech 1881–1883. Židé byli v roce 1881 neprávem obviněni z vraždy cara Alexandra II. Atentát byl spáchán skupinou Narodnaja volja, do níž patřila i Židovka Gesja Gelfmanová – jejím úkolem však bylo pouze zabezpečovat přístřeší pro další členy organizace. K největším pogromům pak došlo v Kyjevě, Oděse a Varšavě.

První zaznamenané protižidovské nepokoje se odehrály v Alexandrii v roce 38 našeho letopočtu. Židovské komunity se stávaly terčem útoků také ve středověku, a to jak za křížových výprav, tak například za vlády císaře římského a českého krále Karla IV., který toleroval protižidovské pogromy v německých říšských městech.

„Po válce byla však právě polská města nejpostiženější, mnohá z nich byla srovnána se zemí. Městské obyvatelstvo se tak často nemělo kam vracet a Židé to měli o to těžší: pokud jejich předválečná adresa vůbec ještě existovala, bydlel na ní už dávno někdo jiný,“ přiblížil polonista.

Z hlediska náboženského si ale podle Jeništy byli rovni, jelikož bolševici ve stejnou chvíli pozavírali jak kostely, tak synagogy a výuka hebrejštiny byla plošně zakázána. „Polský stereotyp kolaborace Židů se Sověty se však udržel do konce války a spolu s nastolením stalinismu v Polsku ještě posílil. Antisemitismus se stal dobovým vyjádřením nespokojenosti s komunistickou vládou,“ poznamenal.

Židé byli také nadprůměrně vzdělaní, díky čemuž se na venkově a v menších městech pod sovětskou okupací často dostávali do pozic, které si žádaly nadprůměrné znalosti a schopnosti, nejen na úřadech, ale i ve školství, na železnici, v nemocnicích, dodal. Díky tomu začali využívat možností, které předtím neměli, zatímco „diskriminovaní Poláci v tom viděli nebývalou nespravedlnost“.

Důvody poválečných útoků na Židy

Do Polska se po válce vraceli především Židé právě ze Sovětského svazu, podle polonisty jich bylo až dvě stě tisíc a velká část Poláků měla pocit, že staronový stalinský režim s sebou do země přináší právě oni. Tento důvod mohl být také jednou z příčin polských poválečných pogromů.

Motivace však byla podle Jeništy různá, a to jak strach, že se Židé budou domáhat vrácení ukradeného majetku, tak i odpor a pohrdání několik let podporované a vyvolávané nacistickým režimem. V neposlední řadě to byla také běžná loupežná přepadení lidí, kteří nikomu nechybějí, a o nichž se přitom předpokládá, že se vrátili pro své „poklady“.