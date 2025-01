Maminku jsem naposledy viděla před Mengelem, říká přeživší Osvětimi

Sternlichtová jako dvanáctiletá nastoupila s rodiči v prosinci roku 1942 do transportu, který je odvezl do Terezína. „Třásla jsem se, protože jsem opouštěla domov, kde jsem se cítila jistá, nechala jsem tam hračky, knížky. To byl těžký odchod. Nevěděli jsme, co nás čeká,“ vypráví.

V Terezíně rozdělili její rodiče, ona zůstala s matkou. „Měla jsem štěstí, že můj otec sehnal možnost dostat se do dívčího domova. Tam to bylo mnohem jednodušší, protože jsem byla mezi vrstevnicemi. Mohly jsme se učit, i když to bylo přísně zakázáno. Někdo hlídal venku, když se blížil nějaký esesák,“ vzpomíná na místo, kde zůstala přibližně dva roky.

Do Osvětimi se jako první dostal právě Sternlichtové otec, už ho nikdy neviděla. Poté i ona s matkou. „Celé trauma začalo, když otevřeli dveře vagonu. Byla noc. Ostnatý drát, štěkot psů, kravál esesáků,“ vzpomíná s tím, že když se blížili k důstojníkovi SS Josefu Mengelemu, který rozhodoval o životě a smrti příchozích, někdo jí pošeptal, aby řekla, že je jí šestnáct let.