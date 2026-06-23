Magyar oznámil znovuoživení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny


23. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na posílení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny (V4), oznámil maďarský premiér Péter Magyar po schůzce se svými protějšky Andrejem Babišem (ANO), Donaldem Tuskem a Robertem Ficem (Smer) na zámku v Gödöllő u Budapešti.

„Všichni účastníci stojí o posílení naší spolupráce. Chtěli bychom spolupráci V4, která je schopna dosáhnout skutečně hmatatelných výsledků. Chceme V4 silnou v Evropě,“ prohlásil Magyar na tiskové konferenci. „V4 je zpět,“ zdůraznil.

Předchozí summit premiérů V4 se uskutečnil v únoru 2024 v Praze.

Shodu potvrdili i další účastníci. „Jsem z toho nadšený, těším se na spolupráci, Jsem rád, že jsme opět na stejné lodi a budeme bojovat za zájmy našich zemí,“ řekl novinářům český premiér Andrej Babiš. Ve Visegrádské skupině prý vidí “budoucnost Evropy“.

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Maďarský premiér Péter Magyar

Nemusíme se ve všem shodovat, ale v klíčových tématech máme styčné body, uvedl polský premiér Donald Tusk. „Pokud pochopíme, že to, co nás spojuje, je vždy silnější, než co nás rozděluje – pak nás Evropa bude slyšet,“ prohlásil.

V4 podle Tuska také může poskytovat „světlo naděje“ pro všechny adepty na členství v Evropské unii. Je ale podle něj důležité vrátit se k tomu, co dříve fungovalo - díky vzájemné důvěře a společným zájmům, dodal s tím, že na nynější schůzce stačila k porozumění „jedna hodina“. Tusk poděkoval Babišovi za nekonvenční pohledy, které vrhají nové světlo na postavení a roli V4 v Evropě.

Země skupiny nechtějí být jen objektem cizích rozhodnutí, ale naopak chtějí být aktivním aktérem, zdůraznil slovenský premiér Robert Fico, jehož země přebírá od Maďarska předsednictví ve skupině. Vyzval k obnovení schůzek premiérů V4 před každým unijním summitem. „Nebudeme dávat na stůl témata, která nás rozdělují. Je velký objem agendy, kde budeme silnější, pokud se dohodneme,“ řekl.

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