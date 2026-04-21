Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením“ Benešových dekretů


Zdroj: ČTK, X/Péter Magyar

Pravděpodobný příští maďarský premiér Péter Magyar (Tisza) podmiňuje jednání se Slovenskem v politické oblasti vyřešením záležitostí okolo takzvaných Benešových dekretů. Vyplynulo to z jeho vyjádření po telefonátu se slovenským premiérem Robertem Ficem (Smer). Předseda slovenské vlády po rozhovoru uvedl, že Benešovy dekrety, ke kterým mají obě země principiálně odlišné postoje, budou Magyarovou prioritou.

Magyar žádá záruky, že Slovensko zruší zákon, na jehož základě podle něj občanům Maďarska na Slovensku hrozí vězení. Slovenská vládní koalice loni v novele trestního zákoníku prosadila, že půlroční vězení bude hrozit lidem, kteří takzvané Benešovy dekrety zpochybňují.

Rozhodnutí už tehdy Budapešť kritizovala, byť dosluhující maďarský premiér Viktor Orbán (Fidesz) je médii i některými politiky označován za politického spojence Fica.

Magyar rovněž požaduje, aby do budoucna už nebyla na Slovensku konfiskována půda příslušníků maďarské menšiny na základě prezidentských dekretů a principu kolektivní viny.

Právníci už dříve upozornili, že některé slovenské úřady i osmdesát let po skončení války nadále usilují o konfiskaci majetku právě na základě takzvaných Benešových dekretů.

„Robertu Ficovi jsem zdůraznil, že pro jakoukoli maďarskou vládu zůstává ochrana práv našich maďarských krajanů na Slovensku nejvyšší prioritou v maďarsko-slovenských vztazích,“ dodal Magyar.

Dekrety prezidenta republiky, jak se tehdejší československé právní předpisy oficiálně nazývají, vydával Edvard Beneš v průběhu druhé světové války a krátce po jejím konci. Některé z nich omezily majetková práva německé a maďarské menšiny. Početná maďarská menšina žije na jihu Slovenska.

Zavedení možnosti trestního stíhání za zpochybňování dekretů prosadili poslanci slovenské vládní koalice poté, co nejsilnější opoziční hnutí Progresívne Slovensko (PS) vyzvalo úřady k tomu, aby v nových případech už neusilovaly o konfiskaci majetku právě na základě dekretů.

Vládní politici tvrdili, že PS chce uvedené dekrety zrušit, což toto opoziční hnutí odmítlo.

Fico se ptal na Družbu

Magyar se podle Fica jen obecně vyjádřil k jeho snaze zjistit postoj formující se nové politické reprezentace Maďarska k opětovnému zprovoznění ropovodu Družba a k žalobě proti nařízení Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu do evropského bloku.

Fico a Orbán dříve kritizovali Kyjev v souvislosti s lednovým přerušením dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, který by podle Ukrajiny měl být po předchozím ruském útoku na její energetickou infrastrukturu připraven k provozu do konce dubna. Budapešť už také podala žalobu proti rozhodnutí EU o zákazu dovozu ruského plynu a stejný krok ohlásilo také Slovensko.

Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Senátní výbory odmítly vládní regulaci cen pohonných hmot

Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBTQ+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.
11:55Aktualizovánopřed 21 mminutami

Pravděpodobný příští maďarský premiér Péter Magyar (Tisza) podmiňuje jednání se Slovenskem v politické oblasti vyřešením záležitostí okolo takzvaných Benešových dekretů. Vyplynulo to z jeho vyjádření po telefonátu se slovenským premiérem Robertem Ficem (Smer). Předseda slovenské vlády po rozhovoru uvedl, že Benešovy dekrety, ke kterým mají obě země principiálně odlišné postoje, budou Magyarovou prioritou.
Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo více než původně oznámených šest, řekl v úterý mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku. Kamenné obchody v tuzemsku výživu dočasně z prodeje stáhly, on-line supermarkety nikoliv.
Fronty na příděly, hra mezi přístřešky. Prchající Rohingové přežívají v táborech

Statisíce Rohingů žijí v uprchlických táborech, kam utekli před násilím a nejistotou ve své domovině. Každodenní život se tu odehrává ve znamení čekání na humanitární pomoc od organizací, jako je Světový potravinový program, shánění vody a základních potřeb i snahy zachovat běžný rytmus dne. Lidé stojí ve frontách na příděly, nakupují na provizorních trzích a děti si hrají mezi přístřešky. Život v táborech tak určuje především dostupnost pomoci.
Satelitní snímky ukazují následky supertajfunu Sinlaku

Bouře Sinlaku krátce před příchodem na tichomořské souostroví Severní Mariany minulý týden zesílila do podoby supertajfunu páté kategorie. Vítr dosahoval rychlosti přes 260 kilometrů za hodinu a zasáhl vše, co mu stálo v cestě – od lidských obydlí až po ostrovní vegetaci. Po ničivém nárazu však živel postupně zeslábl. Podívejte se na snímky, které zachycují kontrast mezi podobou Severních Marian před příchodem bouře a po jejím úderu.
Delegace z USA jednala na Kubě. Dochází vám čas, vzkázala dle CNN tamní vládě

Kubu navštívila v minulých týdnech americká delegace, která Havaně zdůraznila, že se jí krátí čas na „provedení klíčových reforem podporovaných USA, než se okolnosti nenávratně zhorší“. S odkazem na zdroj z amerického ministerstva zahraničí to uvedla stanice CNN. Washington v poslední době stupňuje na Kubu tlak, americký prezident Donald Trump naznačil i možnou vojenskou akci.
Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky

Vláda japonské premiérky Sanae Takaičiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní. V úterý o tom informovala agentura Kjódó. Agentura AP to označila za zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice ostrovní země. Kritici naopak tvrdí, že postup vlády porušuje japonskou ústavu, kterou se tento asijský stát zříká války. Čína krok japonské vlády odsoudila.
Ceny ropy klesají v reakci na možná mírová jednání USA s Íránem

Ceny ropy v úterý ráno klesají, zvrátily tak vysoké zisky z předchozího dne. Za obratem stojí očekávání, že mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem se uskuteční tento týden a umožní vyšší dodávky suroviny z důležitého blízkovýchodního regionu.
