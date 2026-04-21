Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením“ Benešových dekretů

Pravděpodobný příští maďarský premiér Péter Magyar (Tisza) podmiňuje jednání se Slovenskem v politické oblasti vyřešením záležitostí okolo takzvaných Benešových dekretů. Vyplynulo to z jeho vyjádření po telefonátu se slovenským premiérem Robertem Ficem (Smer). Předseda slovenské vlády po rozhovoru uvedl, že Benešovy dekrety, ke kterým mají obě země principiálně odlišné postoje, budou Magyarovou prioritou.
Magyar žádá záruky, že Slovensko zruší zákon, na jehož základě podle něj občanům Maďarska na Slovensku hrozí vězení. Slovenská vládní koalice loni v novele trestního zákoníku prosadila, že půlroční vězení bude hrozit lidem, kteří takzvané Benešovy dekrety zpochybňují.
Rozhodnutí už tehdy Budapešť kritizovala, byť dosluhující maďarský premiér Viktor Orbán (Fidesz) je médii i některými politiky označován za politického spojence Fica.
Magyar rovněž požaduje, aby do budoucna už nebyla na Slovensku konfiskována půda příslušníků maďarské menšiny na základě prezidentských dekretů a principu kolektivní viny.
Právníci už dříve upozornili, že některé slovenské úřady i osmdesát let po skončení války nadále usilují o konfiskaci majetku právě na základě takzvaných Benešových dekretů.
„Robertu Ficovi jsem zdůraznil, že pro jakoukoli maďarskou vládu zůstává ochrana práv našich maďarských krajanů na Slovensku nejvyšší prioritou v maďarsko-slovenských vztazích,“ dodal Magyar.
Dekrety prezidenta republiky, jak se tehdejší československé právní předpisy oficiálně nazývají, vydával Edvard Beneš v průběhu druhé světové války a krátce po jejím konci. Některé z nich omezily majetková práva německé a maďarské menšiny. Početná maďarská menšina žije na jihu Slovenska.
Zavedení možnosti trestního stíhání za zpochybňování dekretů prosadili poslanci slovenské vládní koalice poté, co nejsilnější opoziční hnutí Progresívne Slovensko (PS) vyzvalo úřady k tomu, aby v nových případech už neusilovaly o konfiskaci majetku právě na základě dekretů.
Vládní politici tvrdili, že PS chce uvedené dekrety zrušit, což toto opoziční hnutí odmítlo.
Fico se ptal na Družbu
Magyar se podle Fica jen obecně vyjádřil k jeho snaze zjistit postoj formující se nové politické reprezentace Maďarska k opětovnému zprovoznění ropovodu Družba a k žalobě proti nařízení Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu do evropského bloku.
Fico a Orbán dříve kritizovali Kyjev v souvislosti s lednovým přerušením dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, který by podle Ukrajiny měl být po předchozím ruském útoku na její energetickou infrastrukturu připraven k provozu do konce dubna. Budapešť už také podala žalobu proti rozhodnutí EU o zákazu dovozu ruského plynu a stejný krok ohlásilo také Slovensko.