Slovensko hodlá blokovat balík protiruských sankcí kvůli ropovodu Družba

Slovensko je připraveno blokovat přijetí připravovaného dvacátého balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, dokud Bratislava nedostane záruky ohledně obnovení provozu ropovodu Družba, řekl ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer). Podle něj Slovensko ale nebude proti uvolnění unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), kterou dosud blokovalo Maďarsko.
Ruská ropa přestala proudit Družbou přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska v lednu. Bratislava a Budapešť pak opakovaně obvinily Kyjev, že s obnovením přepravy suroviny otálí z politických důvodů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při úterní návštěvě Německa řekl, že ropovod bude opět funkční do konce dubna. Kyjev dříve tvrdil, že Družbu poškodil ruský útok.
Postoj Slovenska k dalším protiruským sankcím oznámil Blanár před poslanci evropského výboru slovenského parlamentu. Prohlásil, že Slovensko chce jasnou, transparentní a ověřitelnou deklaraci, že ropovod Družba bude opět spuštěn. V minulosti přitom představitelé slovenské vlády tvrdili, že sankce proti Rusku podpoří, pokud nebudou poškozovat slovenské zájmy.
Unijní půjčka Ukrajině
Podle dřívějších informací byly Slovensko a Maďarsko proti novému balíku protiruských sankcí už na únorové schůzce ministrů zahraničí členských zemí EU. Budapešť tehdy tvrdila, že zablokuje přijetí těchto sankcí, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska.
Postoj formující se nové maďarské vlády naznačuje, že je připravena podpořit uvolnění unijní půjčky Ukrajině, uvedl Blanár. To blokoval maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz utrpěla v nedávných parlamentních volbách porážku od opoziční Tiszy.
Slovenský premiér a Orbánův spojenec Robert Fico (Smer) v březnu v souvislosti s uvedenou půjčkou řekl, že Bratislava je připravena převzít štafetu po Maďarsku, pokud to bude třeba.
Orbánova i Ficova vláda dlouhodobě obhajují dovoz ruských energií a vystupují také proti rozhodnutí EU postupně ukončit dovoz zemního plynu z Ruska. Po přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vláda v Bratislavě vyhlásila stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft uvolnila ropu ze státních zásob. Slovnaft, který patří do maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL, si pak zajistil alternativní dodávky ropy ropovodem Adria a státu vypůjčenou surovinu už vrátil.