Europoslanci schválili úpravu systému ETS 2


15. 9. 2026Aktualizovánopřed 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Poslanci Evropského parlamentu schválili úpravu emisního systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur (1100 korun) za tunu CO2, po jehož dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Úprava vstoupí v platnost poté, co ji schválí také členské státy. Europoslanci rovněž navrhli změnu návrhu Evropské komise, který se týká systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1. Chtějí zachovat rušení emisních povolenek.

Systém emisních povolenek má producenty motivovat ke snižování zplodin oxidu uhličitého. Velká část politiků se však obává možného dopadu vysokých cen povolenek na obyvatele, který by se v systému ETS 2 mohl projevit prostřednictvím plateb za vytápění budov.

„Je to o ochraně našich občanů, kteří již čelí vysokým cenám energií,“ prohlásila krátce před hlasováním česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejpočetnější frakce Evropské lidové strany (EPP), která byla zpravodajkou návrhu. Úpravu parlament schválil hlasy 467 poslanců, 158 bylo proti a 41 se hlasování zdrželo.

Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2
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Eurokomisař Magnus Brunner prohlásil, že unijní exekutiva do října 2027 zhodnotí účinnost „opatření k ochraně potenciálně ohrožených domácností“. Systém by pak podle upravených pravidel měl začít fungovat v roce 2028.

Součástí ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti. Hlavním unijním trhem s emisními povolenkami je ETS 1, který zahrnuje energetiku, průmysl a leteckou dopravu.

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Změna návrhu o ETS 1

Europoslanci v úterý schválili změnu dubnového návrhu Evropské komise, který se týká systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1. Komise navrhla upravit takzvanou rezervu tržní stability (MSR), která reguluje nabídku povolenek na trhu. Nově by povolenky neměly být zneplatňovány v případě, že jich bude v rezervě více než 400 milionů. Místo toho by měly zůstat v rezervě jako zásoba do budoucna. Poslanci ale na plenárním zasedání ve Štrasburku odhlasovali, že chtějí mechanismus zneplatňování zachovat a od 1. března 2027 jen zvýšit jeho práh na 650 milionů povolenek.

Plenární zasedání EP podpořilo tyto změny 367 hlasy (240 europoslanců bylo proti a 59 se zdrželo hlasování). Evropský parlament nyní zahájí jednání s Radou EU, která zastupuje členské státy, o konečném znění právního předpisu.

Rezerva tržní stability snižuje nabídku emisních povolenek na trhu v případě jejich přebytku a naopak je uvolňuje při jejich nedostatku. Změna podle unijní exekutivy posiluje roli mechanismu MSR jako nárazníku a zlepšuje jeho schopnost reagovat na budoucí vývoj, včetně napětí na trhu nebo nadměrné proměnlivosti cen. Cílem je tedy zvýšit stabilitu a předvídatelnost, uvedla již dříve komise. Změnu systému emisních povolenek žádá mimo jiné český premiér Andrej Babiš (ANO).

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Slovenský premiér Robert Fico (Smer) a český premiér Andrej Babiš (ANO)

Kromě dubnového návrhu týkajícího se rezervy tržní stability přišla EK v červenci s celkovou revizí systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1. V ní hovoří například o tom, že chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho však chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Jednání o těchto návrzích v Evropském parlamentu teprve začala.

Systém emisních povolenek ETS má motivovat firmy ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu CO2, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií.

Systém ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU. 

Evropská komise představila revizi systému ETS 1
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