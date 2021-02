Přežil otravu a byl vyzván na souboj generálem. Navalnyj zůstává trnem v oku Putinova režimu

„On vam ne Dimon“

Ruský bloger těžiště svých aktivit v posledních deseti letech přesunul především do virtuálního prostoru, kde začal tvořit profesionálně dělané investigace. „Přenesl aktivity do virtuálu, jelikož ruská média jsou pod kontrolou státu. V Rusku s internetem pracuje převážně mladá generace, staří lidé ještě koukají na televizi,“ tvrdí Šír.

V roce 2017 vytvořil Navalnyj společně se svým týmem investigativní snímek o ruském premiérovi Dmitriji Medvěděvovi s názvem On vam ne Dimon (Pro vás žádný Dimon). Dokumentární film, v jehož názvu je zdrobnělina premiérova jména, se snaží zmapovat Medvěděvův majetek.

Podle Svobody se jednalo o Navalného první obrovský film, který měl širší záběr. „Šlo tam o to, že Navalnyj ukázal, jak v Rusku funguje mechanismus korupce. Že to není tak, že by na sebe pohlaváři měli napsané majetky, ale jde to přes různé nadace, které platí lidé jako podnikatel Ališer Usmanov. Navalnyj na Medvěděva zaútočil z prostého důvodu, že on je považovaný za toho čistšího. On je čistší, ale přesto je takhle zkorumpovaný,“ řekl analytik.