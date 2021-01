„Svobodu pro Navalného!“ Davy Rusů demonstrují v desítkách měst, policie ve velkém zatýká

Zpravodaj TVP v Moskvě Tomas Dawid Jedruchow zaznamenal, že od pátečního večera se do hlavního města stahovala spousta policejních automobilů.

Video of Задержания на Пушкинской

Navalného zadrželi rovnou na letišti po příletu z Německa. V krátké době se s ním přímo na policejní stanici konal soud, což je naprosto ojedinělý postup i v ruských podmínkách. Ten mu uložil třicetidenní vazbu do projednání obou kauz.

Akce na podporu opozičního politika se začaly svolávat poté, co ho soud poslal do vazby. Viní ho, že porušil dřívější podmíněný trest tím, že se nehlásil na policii v Moskvě. V té době se v Německu léčil z otravy, kterou mu podle vyšetřování novinářů ze skupiny Bellingcat způsobili agenti tajné služby FSB při jeho cestě na Sibiř. Druhé obvinění se týká údajné zpronevěry finančních darů pro Fond boje proti korupci.

Už několik dní policisté po celé zemi zadržují všechny, kdo k účasti vyzývají na internetu. Dožď přinesl záběry, jak se dobývají do bytů, a to například přes balkon.

Ministerstvo vnitra organizuje takzvaný subbotnik, tedy povinné prospěšné práce pro zaměstnance. Všichni policisté tak museli do práce. Podle serveru DownDetector byly také v Rusku zaznamenány výpadky mobilních služeb a internetu. Jejich rušení někdy využívají ruské úřady k tomu, aby zkomplikovaly odpůrcům komunikaci.

Ve Vladivostoku, kde vzhledem k časovým pásmům akce už skončila, vyšla necelá tisícovka demonstrantů, informoval Jedruchow. V dalších dálněvýchodních městech to byly stovky. Někde policisté demonstrace rozhánějí, už jich odvezli do cel stovky.

Video of Дворец для Путина. История самой большой взятки

Navalnyj tvrdí, že získal plán paláce i detailní informace o jeho vybavení a vytvořil jeho 3D model. Diváky provází místnostmi, v nichž jsou herní automaty, modely vláčků, místo pro striptýz a zamíří i do Putinovy ložnice. Ukazuje nábytek, který se v luxusních západoevropských obchodech prodává po milionech korun za kus.

Věnuje se i rozlehlému pozemku, který oficiálně patří tajné službě FSB a nad nímž je bezletová zóna i zakázaná oblast na moři. Přesto se jeho týmu povedlo po náročné tajné operaci napočtvrté pustit nad palác dron s kamerou. Natočil velkou polopodzemní halu zřejmě s hokejovým hřištěm, vlastní přístav, řadu budov pro hosty či personál, nebo terasu na skále nad mořem, kam vede tunel z paláce.

Jedruchow však sílu filmu nepřeceňuje. Myslí si, že většina zhlédnutí pochází ze zahraničí nebo od lidí, kteří už jsou kritiky Putinova režimu. Mnozí Rusové podle něj považují rozkrádání veřejných peněz vrcholnými politiky a úředníky spíš za normu a říkají si: „No a co, je to prezident, ať si staví, co chce.“