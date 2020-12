Napálený ruský agent prozradil Navalnému, jak byl otráven, píší Bellingcat a CNN

Člen elitního toxikologického týmu ruské tajné služby FSB Konstantin Kudrjavcev učinil podle Bellingcat a CNN ohromující odhalení v přibližně tři čtvrtě hodiny trvajícím telefonátu. Navalnyj ho uvedl v omyl a agent se domníval, že hovoří s vysokým činitelem ruské bezpečnostní rady, který zjišťuje příčiny, proč se likvidace opozičníka nezdařila.

FSB podle ruských médií v prohlášení zprávu o údajném vyšetřování vedeném Navalným a o jeho telefonickém rozhovoru s agentem označila za podvrh. Podle vyjádření tajné služby jde o „plánovanou provokaci“, která by nebyla možná „bez technické a organizační podpory zahraničních zvláštních služeb“.

Navalnyj v srpnu zkolaboval za letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Lékaři nemocnice v Omsku, kde byl po nouzovém přistání hospitalizován, otravu vyloučili. Po dvou dnech byl pacient převezen v bezvědomí do Německa na berlínskou kliniku Charité, kde mu byla diagnostikována závažná otrava. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) následně potvrdila, že v krvi kritika Kremlu byla nalezena nervově paralytická látka typu novičok. Moskva i přes výzvy ze zahraničí odmítla zahájit vyšetřování otravy.

Servery The Insider a Bellingcat, německý časopis Der Spiegel a televize CNN na základě společného zjišťování minulý týden informovaly o údajném odhalení identity osmi předpokládaných pachatelů opozičníkovy otravy. Jsou podle nich spojeni s kriminalistickým ústavem FSB, údajně řídícím tajnou laboratoř vyrábějící už od sovětských dob otravné látky a jedy.

Putin ve čtvrtek na výroční tiskové konferenci toto odhalení označil za pouhý trik, jehož cílem je napadnout ruské vedoucí představitele. Posměšně přitom poznamenal, že kdyby někdo chtěl Navalného otrávit, pak by to „asi dovedl do konce“.