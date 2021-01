Novinářka: Navalnyj byl pro ruskou televizi bloger nebo pacient. Až teď ho začala nazývat jménem

Velkou pozornost kritikovi režimu a prezidenta Vladimira Putina věnují státní i opoziční média. Především v těch státních to nebývalo zvykem. Novináři informovali o jeho přeletu z berlínské nemocnice do Ruska i o jeho zadržení bezprostředně po přistání.

Varování pro novináře

Velkým tématem je Navalného investigativní snímek, který jeho tým zveřejnil dva dny po návratu. Ten obviňuje prezidenta, že mu jeho spolupracovníci z ukradených veřejných peněz platí stavbu luxusního sídla. Za jeden den nasbíral 24 milionů zhlédnutí. Okolí ruského prezidenta ale takové zprávy odmítá, stejně tak ruská státní televize.

Opoziční média víc než to zajímá, co se s Navalným bude dít dál. „Tam se samozřejmě na prvním místě objevují informace o Alexeji Navalném, o vězení, ve kterém se nachází, a o nadcházejících soudních zasedáních. Nejvíc se ale aktuálně hovoří o protestech. O tom, že k mnohým opozičním novinářům přicházeli policisté a varovali je před tím, že by se neměli účastnit demonstrací. Šlo o novináře, kteří už dříve byli na podobných akcích a byly jim za to uděleny tresty,“ vysvětluje Světovová.