Rusko přitvrzuje proti novinářům. Zatýká je na demonstracích i za sdílení příspěvků, které souvisí s Navalným

Po úterním rozhodnutí soudu poslat ruského opozičního politika Alexeje Navalného na 3,5 roku do vězení vyšli jeho stoupenci opět do ulic ruských měst. A tamní policie proti nim opět razantně zakročila. Údery obušků a zatýkání ani tentokrát neminulo novináře, a to přesto, že na demonstracích musí kvůli jasné identifikaci nosit žlutou vestu s nápisem press. Pořad Newsroom ČT24 přináší příběhy zadržených novinářů i zpovědi těch, kteří protesty na podporu Navalného na místě sledují.