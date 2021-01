Navalnyj letí do Moskvy, policie na letišti Vnukovo zadržela několik osob

Letadlo ruských nízkonákladových aerolinek Pobeda mířící na moskevské letiště Vnukovo mělo původně odletět ve 14:45. Let však byl opožděn, podle zpravodajského serveru meduza.io to bylo kvůli agresivnímu cestujícímu, který nadával a urážel letušky a byl vyveden z letadla. Let má trvat dvě hodiny a 25 minut.

Podle informací na sociálních sítích se v Berlíně u letadla, kterým Navalnyj odletěl, nacházelo několik policejních aut. Policisté byli přítomni i v přístupové chodbě k letadlu. Navalného přivezl k letadlu černý vůz Audi s policejním doprovodem.

Letiště Vnukovo, cca. 2,5 hod. do příletu Alexeje Navalného. Do budovy pouští bezpečnostní složky jen cestující s platnými letenkami. Přístup k zóně mezinárodních příletů je ohrazen zátarasy. Nejbližší eskalátory a schody jsou uzavřené. pic.twitter.com/g806boEfxy — Ivana Milenkovičová (@IMilenkovicova) January 17, 2021

Příletovou halu úřady vyklidily

Na moskevské letiště Vnukovo i přes předchozí varování úřadů dorazila podle informací serveru meduza.io najednou asi stovka lidí. Ti přijeli pod záminkou, že jedou vítat známou ruskou zpěvačku. Několik lidí na letišti bylo zadrženo, mezi nimi i spolupracovníci z Navalného Fondu boje s korupcí Ljubov Sobolová a Ruslan Šaveddinov.

Policie také zatkla novináře zpravodajského portálu Novaja gazeta, manažerku Navalného štábu Anastasiju Kadetovovou, Navalného asistenta Ilju Pachomova a další.