Vance kritikou izraelských ministrů prohloubil roztržku mezi spojenci, píše AP

Americký viceprezident JD Vance ve čtvrtek ostře kritizoval členy izraelské vlády a prohlásil, že země je hluboce izolovaná a její představitelé nedokázali ocenit americkou diplomatickou a vojenskou podporu. Tyto komentáře prohloubily rozkol, který vznikl mezi oběma spojenci ohledně prozatímní dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války, poznamenala agentura AP.
„Donald J. Trump je v této době jedinou hlavou státu na celém světě, která sympatizuje s izraelským národem,“ řekl Vance během tiskové konference v Bílém domě. „Problémem Izraele není Donald J. Trump. Kdokoli v Izraeli, kdo si myslí, že jeho největším problémem je prezident Spojených států, by se měl probudit a uvědomit si realitu situace, ve které se tato země nachází,“ dodal.
Izrael a USA 28. února společně zahájily válku proti Íránu a úzce koordinovaly více než měsíc trvající vojenskou operaci.
Po předběžné dohodě o příměří z 8. dubna se však rychle objevily neshody. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se snažil pokračovat ve válečném tažení a Trump se snažil ukončit válku, která byla v USA velmi nepopulární a otřásla globální ekonomikou.
Zatímco Netanjahu si dával pozor, aby otevřeně nekritizoval dohodu o příměří z tohoto týdne, někteří členové jeho kabinetu se vyjadřovali otevřeněji. Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, který vede malou ultranacionalistickou stranu, tento týden prohlásil, že Izrael „není vázán“ Trumpovou dohodou a že se mezinárodnímu tlaku nepodrobí.
Vance poznamenal, že Netanjahu veřejně nekritizoval Trumpa, ale obvinil nejmenované členy Netanjahuova kabinetu z nevděčnosti. Řekl, že Izrael má v mezinárodním společenství málo přátel a chrání se velkým množstvím zbraní, které platí Spojené státy.
Netanjahuova kancelář se k Vanceovu prohlášení odmítla vyjádřit, poznamenala AP.
Netanjahu: Izrael zůstane v Libanonu, dokud bude třeba
V posledních dnech Trump vyjádřil frustraci z Netanjahua a označil izraelského vůdce za „blázna“. Během jednání s Íránem odsunul Izrael na vedlejší kolej a kritizoval izraelské nálety na Bejrút.
Ve svých prvních komentářích k nově podepsanému memorandu o porozumění Netanjahu ve čtvrtek uvedl, že izraelská armáda zůstane v oblasti, kterou okupuje v jižním Libanonu, a to „“tak dlouho, jak to budou vyžadovat bezpečnostní potřeby Izraele“.
Tyto komentáře hrozily podkopáním dohody, která vyzývá k zastavení všech bojů a respektování územní celistvosti Libanonu.
Netanjahu však také poznamenal, že je třeba „udržovat důležité vztahy s našimi americkými přáteli, kteří s námi bojovali bok po boku, a my si toho velmi vážíme“, dodala AP.