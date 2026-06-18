Vance kritikou izraelských ministrů prohloubil roztržku mezi spojenci, píše AP


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký viceprezident JD Vance ve čtvrtek ostře kritizoval členy izraelské vlády a prohlásil, že země je hluboce izolovaná a její představitelé nedokázali ocenit americkou diplomatickou a vojenskou podporu. Tyto komentáře prohloubily rozkol, který vznikl mezi oběma spojenci ohledně prozatímní dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války, poznamenala agentura AP.

„Donald J. Trump je v této době jedinou hlavou státu na celém světě, která sympatizuje s izraelským národem,“ řekl Vance během tiskové konference v Bílém domě. „Problémem Izraele není Donald J. Trump. Kdokoli v Izraeli, kdo si myslí, že jeho největším problémem je prezident Spojených států, by se měl probudit a uvědomit si realitu situace, ve které se tato země nachází,“ dodal.

Izrael a USA 28. února společně zahájily válku proti Íránu a úzce koordinovaly více než měsíc trvající vojenskou operaci.

Po předběžné dohodě o příměří z 8. dubna se však rychle objevily neshody. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se snažil pokračovat ve válečném tažení a Trump se snažil ukončit válku, která byla v USA velmi nepopulární a otřásla globální ekonomikou.

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Zatímco Netanjahu si dával pozor, aby otevřeně nekritizoval dohodu o příměří z tohoto týdne, někteří členové jeho kabinetu se vyjadřovali otevřeněji. Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, který vede malou ultranacionalistickou stranu, tento týden prohlásil, že Izrael „není vázán“ Trumpovou dohodou a že se mezinárodnímu tlaku nepodrobí.

Vance poznamenal, že Netanjahu veřejně nekritizoval Trumpa, ale obvinil nejmenované členy Netanjahuova kabinetu z nevděčnosti. Řekl, že Izrael má v mezinárodním společenství málo přátel a chrání se velkým množstvím zbraní, které platí Spojené státy.

Netanjahuova kancelář se k Vanceovu prohlášení odmítla vyjádřit, poznamenala AP.

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Netanjahu: Izrael zůstane v Libanonu, dokud bude třeba

V posledních dnech Trump vyjádřil frustraci z Netanjahua a označil izraelského vůdce za „blázna“. Během jednání s Íránem odsunul Izrael na vedlejší kolej a kritizoval izraelské nálety na Bejrút.

Ve svých prvních komentářích k nově podepsanému memorandu o porozumění Netanjahu ve čtvrtek uvedl, že izraelská armáda zůstane v oblasti, kterou okupuje v jižním Libanonu, a to „“tak dlouho, jak to budou vyžadovat bezpečnostní potřeby Izraele“.

Tyto komentáře hrozily podkopáním dohody, která vyzývá k zastavení všech bojů a respektování územní celistvosti Libanonu.

Netanjahu však také poznamenal, že je třeba „udržovat důležité vztahy s našimi americkými přáteli, kteří s námi bojovali bok po boku, a my si toho velmi vážíme“, dodala AP.

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