Ve Washingtonu byla nařízena evakuace kvůli bouřce, oslavám nezávislosti navzdory

Lidé ve Spojených státech oslavují 250 let nezávislosti. Po setmění oblohu v mnoha městech rozsvítí ohňostroje. V hlavním městě Washingtonu, New Yorku či Philadelphii se konají letecké přehlídky a naplánována je také řada koncertů. Východní pobřeží Spojených států přitom sužují vedra a ve Washingtonu rtuť teploměru vyšplhala ke 38 stupňům Celsia. Později s projevem vystoupí americký prezident Donald Trump, kvůli hrozící bouřce však úřady v okolí místa projevu nařídily evakuaci.
Lidé, kteří se nacházejí na National Mall, by se podle doporučení úřadů měli uchýlit do federálních budov a muzeí. Organizátoři oslav ujistili, že budou informovat o případných změnách v programu.
Vojenské letecké přehlídky v hlavním městě začaly již brzy odpoledne (v sobotu večer SELČ), jejich součástí má být i přelet nového amerického prezidentského speciálu. Trump avizoval, že u Lincolnova památníku přednese navzdory horku „velmi dlouhý projev“. Ten se očekává kolem 4:00 SELČ. Poté bude následovat ohňostroj, který bude podle Trumpa největší v dějinách.
Částmi Washingtonu dnes podle agentury Reuters prošlo zhruba 400 členů skupiny bělošských nacionalistů Patriot Front. Řada z nich měla vlajky Konfederace, která během americké občanské války hájila zachování otroctví. Podle Reuters později centrum města opustili veřejnou dopravou.
Východní pobřeží USA přitom sužuje vlna veder, ve Washingtonu je 38 stupňů, v New Yorku o pět stupňů méně, ale velmi vlhko. Ve státech Maryland, Delaware a New Jersey by teplota mohla překonat 40 stupňů Celsia. Dále na západ v Coloradu byly kvůli hrozbě lesních požárů zrušeny ohňostroje.
Další komplikace
V celých USA v důsledku veder skončilo bez proudu skoro 750 tisíc odběratelů. Trump na své síti Truth Social napsal, že vedra nejsou tak hrozná, jak se očekávalo, a že do Washingtonu dorazily davy. Hlavní večerní akci by podle předpovědí ovšem mohly zkomplikovat bouřky.
Všichni čtyři žijící exprezidenti USA u příležitosti oslav 250 let nezávislosti zveřejnili vzkazy národu. Joe Biden hovořil o rovnosti obsažené v deklaraci nezávislosti a Barack Obama o hodnotách zakladatelů země a poslání dalších generací. George W. Bush psal o občanské odpovědnosti, zatímco Bill Clinton se ve svém vzkazu zmínil, že USA jsou rozděleny a jejich instituce a demokracie čelí „vážným hrozbám“.
Na newyorském Coney Islandu se u příležitosti oslav Dne nezávislosti, jenž připadá na 4. července, uskutečnila tradiční soutěž v pojídání hotdogů. Již poosmnácté zvítězil Joe Chestnut z Indiany, podle stanice CBS spořádal 66 hotdogů za deset minut, jeho soupeř, který skončil na druhém místě za stejnou dobu snědl 51 hotdogů. V kategorii žen podvanácté zvítězila Miki Sudová z Floridy, která snědla skoro 39 hotdogů, zatímco její soupeřka jich snědla 22.