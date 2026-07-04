Spojené státy si v sobotu připomenou 250. výročí nezávislosti, faktického vzniku USA. Oslavy se uskuteční po celé zemi, ta hlavní bude ve Washingtonu. Na National Mall proběhne velkolepý program s koncerty, vojenskými přehlídkami a leteckými ukázkami. K oslavám nezávislosti americký prezident Donald Trump v sobotu brzy ráno SELČ pronesl projev. Po něm následoval ohňostroj.
Americký prezident svůj projev pronesl u památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě. „Úplně běžné místo to není, ale není to tak, že by žádný prezident před tím monumentem nehovořil, sám Donald Trump tam vlastně promluvil už v roce 2020,“ uvedl politolog Martin Jirušek z Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě. „Donald Trump má rád velké symboly, velká gesta, není to něco, co by v jeho případě překvapilo,“ dodal.
Hlavní americký svátek budou ve velké části země provázet tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiální akce zrušila.
Do připomínek výročí se promítají také politické rozpory, které rozdělují společnost. Demokratičtí zákonodárci obviňují amerického prezidenta Donalda Trumpa ze zneužití oslav 250. výročí nezávislosti Spojených států k obohacení jeho spojenců a k prosazování politické agendy.
Demokraté viní Trumpa ze zneužití oslav 250. výročí USA ve svůj prospěch
„Oslava výročí byla pod dohledem prezidenta Donalda Trumpa zneužita a stala se zvráceným ohniskem korupce a osobního obohacování,“ stojí v 55stránkové zprávě skupiny demokratických kongresmanů, kteří zasedají ve výboru Sněmovny reprezentantů pro přírodní zdroje. Zpráva nese název „Od ješitnosti k šílenství: Jak Bílý dům americký lid ošidil o jeho 250. narozeniny“.
Demokraté viní poradce blízké Trumpovi z finančního podvodu, píše web stanice ABC News. Dárci, kteří zamýšleli na oslavy výročí vzniku USA přispět organizaci America 250 zřízené Kongresem, místo toho dostali bankovní údaje podobně pojmenované skupiny Freedom 250, stojí ve zprávě. Rozdíl je v tom, že subjekt Freedom 250 zřídila Trumpova republikánská administrativa, podle demokratů s cílem vytvořit partizánskou vizi USA založenou na křesťanském nacionalismu a Trumpově osobnosti.
Organizace Freedom 250, jež tvrzení demokratů popírá, ve Washingtonu pořádá okázalé akce k oslavám 250. výročí založení země. Je mezi nimi soutěž Ultimate Fighting Championship (UFC) ve smíšených bojových uměních v aréně postavené u Bílého domu na Trumpovy 80. narozeniny, Velký americký státní veletrh na prostranství National Mall prezentující jednotlivé americké státy či nadcházející oslavy Dne nezávislosti v sobotu 4. července s Trumpovým projevem a světelnou show.