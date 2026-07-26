Ruské údery zabily v Charkově ženu a v Kryvém Rihu zasáhly hypermarket


26. 7. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Při nočním ruském útoku na východoukrajinský Charkov zahynula čtyřicetiletá žena, devět lidí včetně desetiletého chlapce bylo zraněno, informoval náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. V Záporoží pak zabila dle Reuters naváděná letecká bomba jednoho člověka a dalších šest zranila. Agentura AFP píše, že podle Moskvy naopak šest lidí zahynulo při ukrajinských útocích v Rusku a v okupované části Ukrajiny. Rusové podle tiskových agentur také tvrdí, že dobyli na východě Ukrajiny další vesnici.

V Kyjevě byli při útocích podle starosty Vitalije Klyčka zraněni tři lidé, informuje agentura DPA. Úder na hypermarket ve městě Kryvyj Rih pak způsobil rozsáhlý požár, jehož plameny pohltily plochu přes šestnáct tisíc metrů čtverečních, napsal s odvoláním na ministerstvo vnitra server The Kyiv Independent.

Ruská armáda v noci na neděli na Ukrajinu vyslala osm balistických střel a 136 dronů různého typu, napsal na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V tomto týdnu Rusko na Ukrajinu podle Zelenského zaútočilo téměř 1700 drony, více než 1630 naváděnými leteckými bombami a 95 střelami, z nichž více než polovina byly balistické.

Agentura AFP s odkazem na místní úřady dosazené Moskvou uvedla, že ve východoukrajinské Horlivce, kterou okupují ruské síly, zahynuli při ukrajinském dronovém útoku čtyři lidé. Při útoku v okupované části ukrajinské Chersonské oblasti pak zahynul jeden člověk. Úřady ruské Bělgorodské oblasti oznámily, že v ruské pohraniční vesnici Smorodino zabil ukrajinský dron jednoho člověka.

Ministerstvo obrany v Moskvě rovněž tvrdí, že ruská armáda dobyla obec Ševčenko v ukrajinské Doněcké oblasti, napsala bez dalších podrobností agentura Reuters.

Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle, Moskva to popírá a z útoků na civilisty naopak obviňuje Ukrajinu.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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