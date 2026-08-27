Vláda chce zakotvit korunu a hotovost do ústavy, dost hlasů ale nemá


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Vládní politici připravili normu, kterou by do ústavy zakotvili českou korunu. Jednali o tom už i koaliční lídři. Předložit normu by měli příští týden. S tím, že změnu navrhnou, počítá programové prohlášení, stejně jako se zavedením práva používat hotovost. Dostatečnou ústavní většinu ale kabinet nemá a připouští, že její hledání ve sněmovně bude obtížné. K přijetí eura se Česko navíc zavázalo vstupem do Unie.

„Považujeme českou národní měnu za symbol. Myslíme si, že by tam být měla. Uvidíme, je to samozřejmě postoj, který zcela odporuje propagátorům eura,“ komentoval návrh na zakotvení české koruny v ústavě ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.

Zavedení práva na hotovost se ještě posuzuje a tento návrh zatím není tak daleko jako v případě zakotvení koruny, upřesnila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Není to tak daleko, protože to chce nějakou odbornou diskusi,“ uvedla.

Někteří připouštějí, že se nemusí podařit prosadit obojí. Koalice se shoduje v odmítání eura – a změna má být pojistkou.

„Aby se prostou většinou nedalo zavést euro a zrušit česká koruna nadobro. Myslím si, že pro českou korunu by se ústavní většina minimálně ve sněmovně najít mohla,“ míní místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD).

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Většina opozice hlásí, že změny nepodpoří

Koalice má ve sněmovně 108 hlasů, na ústavní změnu je ale nutná třípětinová většina, tedy tedy sto dvacet, K tomu, aby návrh prošel, by tak potřebovala i hlasy opozice. Jenže zástupci většiny opozičních klubů už teď říkají, že s nimi koalice počítat nemůže.

„Dát korunu do ústavy je taková populistická překážka budoucímu zavedení eura, což je věc, kterou nezbytně potřebujeme,“ uvedl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

„Jsme strana, která rozhodně chce přijmout euro, to znamená, že pro nás nedává smysl dávat takovou věc do ustavy,“ dodala členka sněmovního rozpočtového výboru Lucie Sedmihradská (STAN).

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Další říkají, že korunu dostatečně definují běžné zákony a že v ústavě být nemá. „(Ústava) zakotvuje ochranu základních práv a základních principů fungování státu a zakotvovat tam konkrétní technologický nebo platební prostředek, který dnes používáme, nepovažujeme za šťastné,“ podotkla členka sněmovního ústavně-právního výboru Kateřina Stojanová (Piráti).

„Nevidím racionální důvody, proč bychom toto měli explicitně dávat do ústavy. To téma není nijak ohroženo, nikdo nezpochybňuje, že koruna je naše národní měna,“ dodal předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka.

Část ODS by mohla být pro

Ke změnám ústavy je rezervovaná i ODS. Zakotvení koruny klub ještě neprobíral, někteří ale nevylučují hlasy pro. Třeba kvůli odlišnému pohledu na euro.

„Není to dnes pro nás nic dramaticky výhodného. Může to být tak, že poslanci, kteří preferují euro, pro takovou změnu hlasovat nebudou, a poslanci, kteří naopak preferují českou korunu, pro to hlasovat mohou,“ domnívá se místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).

Pro změnu je nutný i souhlas ústavní většiny v Senátu. Tam už dřív někteří právě hotovost i korunu do ústavy navrhovali, dost hlasů pro ale nebylo.

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