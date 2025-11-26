Senát vybírá kandidáty na dětského ombudsmana

ŽivěSenát vybírá kandidáty na dětského ombudsmana


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
ŽIVĚ: Jednání Senátu
Zdroj: ČT24

Senát projedná nominace dvou kandidátů na dětského ombudsmana či ústavní novelu, která by měla umožnit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Horní komora by se měla zabývat také úpravou pravidel svého jednání kvůli elektronizaci tvorby zákonů. ANO neprosadilo výzvu vládě, aby okamžitě dořešila letošní financování regionálního školství.

Senátu byli na dětského ombudsmana navrženi čtyři adepti. Jsou jimi bývalý ústavní soudce a někdejší prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa nebo předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, která je rovněž zástupkyní vládního zmocněnce pro zastupování Česka před Evropským soudem pro lidská práva.

Konkurovat jim budou opatrovnický soudce Martin Beneš a advokátka Eva Řehulková, jež se věnuje mimo jiné rodinnému právu.

Ochránce práv dětí bude volit sněmovna na šest let. Kromě Senátu jí své adepty mají dodat také prezident Petr Pavel a Česká konference rektorů jako orgán představitelů vysokých škol.

Kancelář ombudsmana odhalila tělesné trestání dětí v několika ústavech
Ilustrační foto

ANO při středečním jednání v horní komoře neprosadilo výzvu vládě, aby okamžitě dořešila letošní financování regionálního školství. Podle předsedy klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry už je problém vyřešen.

Prověřování hospodaření ČT a ČRo ze strany NKÚ

Ústavní novelu o rozšíření pravomocí NKÚ navrhl Senát letos na jaře, sněmovna ji ale v předvolebním složení nestihla projednat. Horní parlamentní komora proto novelu, která je v souladu s programem nové koalice ANO, SPD a Motoristů, musí předložit znovu. Norma je reakcí na zvýšení poplatků pro veřejnoprávní televizi a rozhlas, které chce nová koalice zrušit.

Podle Starostů by měl Senát schvalování této ústavní novely odložit, řekl před jednáním předseda senátorů STAN Jan Sobotka. Senátoři by podle něj měli vyčkat, zda nová koalice prosadí zrušení poplatků.

Iniciátorka novely Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09 naopak věří, že Senát novelu opětovně podpoří tak jako v květnu. „Situace se v žádném případě nezměnila,“ uvedla. Reagovala tak na Sobotkovo zdůvodnění, že v případě zamýšleného financování obou médií ze státního rozpočtu novela nebude nutná, protože NKÚ bude moci kontrolovat jejich hospodaření jako u kterékoli jiné státní instituce.

Pavel podepsal flexinovelu zákoníku práce i mediální novelu
Prezident Petr Pavel

Proti odkladu se postavil rovněž Zdeněk Nytra. „Zestátnění ještě není na stole. Nevím, proč bychom měli návrh stahovat,“ řekl.

Úprava pravidel jednání Senátu podle jeho předsedy Miloše Vystrčila souvisí s návrhem končící vlády, která chce povinnost elektronické tvorby zákonů kvůli aplikačním problémům odložit o rok na leden 2027.

Ruský útok na Záporoží zranil 18 lidí, Ukrajina zasáhla závod v Čeboksarech

Ruský útok na Záporoží zranil 18 lidí, Ukrajina zasáhla závod v Čeboksarech

před 14 mminutami
Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

08:58Aktualizovánopřed 27 mminutami
Sněmovna rozhodne, zda vrátí rozpočet vládě

ŽivěSněmovna rozhodne, zda vrátí rozpočet vládě

10:01Aktualizovánopřed 40 mminutami
Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu HDP na 2,5 procenta

Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu HDP na 2,5 procenta

před 49 mminutami
Při požáru domu na Slovensku zemřeli čtyři lidé včetně dětí

Při požáru domu na Slovensku zemřeli čtyři lidé včetně dětí

před 1 hhodinou
Jihovýchodní Asie se potýká s extrémním počasím

Jihovýchodní Asie se potýká s extrémním počasím

před 1 hhodinou
Přestane bojovat a nezabere další území, popisuje Trump případné „ústupky" Ruska

Přestane bojovat a nezabere další území, popisuje Trump případné „ústupky“ Ruska

01:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Prezidentova příležitost je před jmenováním premiéra, podotýká Rychetský

Prezident Petr Pavel nemá žádný prostor nejmenovat šéfa ANO Andreje Babiše premiérem, zmínil bývalý šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský v 90' ČT24 moderované Jakubem Musilem. Zároveň ale mluví o ostudě, když se předsedou vlády stane obžalovaný člověk. Podotkl také, že možnost odmítnout už jmenovanému premiérovi nějakého ministra je velmi malá.
před 35 mminutami

ŽivěSněmovna rozhodne, zda vrátí rozpočet vládě

Návrh státního rozpočtu na příští rok projednají poslanci v prvním čtení. Nová sněmovní většina ANO, SPD a Motoristů ho chce s připomínkami vrátit vládě v demisi k přepracování. Začátkem týdne k tomu dolní komoru vyzval i rozpočtový výbor. Podle zástupců vznikajícího kabinetu v návrhu chybí výdaje celkem za skoro 96 miliard korun. To vláda v demisi odmítá. A vidí v tomto kroku snahu o výrazné zvýšení deficitu.
10:01Aktualizovánopřed 40 mminutami

Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu HDP na 2,5 procenta

Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky na 2,5 procenta. V předchozí prognóze ze srpna předpokládala, že tuzemský hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o 2,1 procenta. Za zlepšením podle asociace stojí lepší výkon českého exportu, vyšší růst mezd a větší vládní spotřeba. Průměrná inflace by podle prognózy ČBA měla letos být 2,5 procenta, proti předchozí predikci se odhad nezměnil.
před 49 mminutami

Z paralýzy zpět do rutiny. Krizoví interventi pomáhají školám řešit tragické situace

Téměř rok funguje na jihu Moravy speciální tým krizových školních interventů. Od září jej oficiálně financuje kraj. O komplexní bezplatnou pomoc může při tragických událostech požádat každý ředitel jihomoravské školy. Ministerstvo vnitra společně s resortem školství plánují po vzoru Jihomoravského kraje vytvořit v rámci programu Bezpečné dětství tři podobné celorepublikové týmy financované ze státního rozpočtu. Různým způsobem už pracují takové skupiny i v dalších regionech.
před 4 hhodinami

V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení, provoz na koridoru je zastavený

V Roudnici nad Labem v noci na středu nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na koridoru z Prahy přes Ústí do Německa stojí. Poškození je podle Správy železnic (SŽ) rozsáhlé, obnovení provozu očekává až ve středu ve večerních hodinách. České dráhy (ČD) zavedly náhradní autobusy z Prahy do Ústí nad Labem, z Prahy do Lysé nad Labem a také v úseku Hrobce – Roudnice nad Labem – Hněvice.
před 4 hhodinami

Turek je mezi kandidáty na ministra, naznačil Koten

Místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) naznačil, že Filip Turek (Motoristé) je mezi kandidáty na post ministra. „Motoristé celou dobu na nominaci trvali. Já to beru jako stabilní postoj a uvidíme, jak se k tomu postaví pan prezident (Petr Pavel),“ přiblížil Koten. Ministr zahraničí v demisi a poslanec Jan Lipavský (nestr. za ODS) reagoval, že se Česko z jeho pohledu „posune z jasného principiálního postoje, který hájí bezpečnost České republiky“. Upozornil také na absentující zmínku o Rusku v programovém prohlášení možné vlády. Debatou v Událostech, komentářích provázela Barbora Kroužková.
před 10 hhodinami

Plné výdejní boxy lákají zloděje

Sezóna obchodníků vrcholí a s blížícími se Vánoci jsou často do posledního místa zaplněné samoobslužné výdejní boxy. A častěji také lákají zloděje. Podle kriminalistů například na jihu Čech loupeží oproti loňsku výrazně přibylo, dopadení lupiče ale bývá díky kamerovým záznamům rychlé. E-shopy navíc lidem vrací peníze nebo odesílají nové zboží. Zákazníky případy krádeží neodrazují a naopak klesá počet těch, kteří volí doručení na adresu.
před 13 hhodinami
