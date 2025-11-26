Senát vybírá kandidáty na dětského ombudsmana

Senát projedná nominace dvou kandidátů na dětského ombudsmana či ústavní novelu, která by měla umožnit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Horní komora by se měla zabývat také úpravou pravidel svého jednání kvůli elektronizaci tvorby zákonů. ANO neprosadilo výzvu vládě, aby okamžitě dořešila letošní financování regionálního školství.
Senátu byli na dětského ombudsmana navrženi čtyři adepti. Jsou jimi bývalý ústavní soudce a někdejší prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa nebo předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, která je rovněž zástupkyní vládního zmocněnce pro zastupování Česka před Evropským soudem pro lidská práva.
Konkurovat jim budou opatrovnický soudce Martin Beneš a advokátka Eva Řehulková, jež se věnuje mimo jiné rodinnému právu.
Ochránce práv dětí bude volit sněmovna na šest let. Kromě Senátu jí své adepty mají dodat také prezident Petr Pavel a Česká konference rektorů jako orgán představitelů vysokých škol.
ANO při středečním jednání v horní komoře neprosadilo výzvu vládě, aby okamžitě dořešila letošní financování regionálního školství. Podle předsedy klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry už je problém vyřešen.
Prověřování hospodaření ČT a ČRo ze strany NKÚ
Ústavní novelu o rozšíření pravomocí NKÚ navrhl Senát letos na jaře, sněmovna ji ale v předvolebním složení nestihla projednat. Horní parlamentní komora proto novelu, která je v souladu s programem nové koalice ANO, SPD a Motoristů, musí předložit znovu. Norma je reakcí na zvýšení poplatků pro veřejnoprávní televizi a rozhlas, které chce nová koalice zrušit.
Podle Starostů by měl Senát schvalování této ústavní novely odložit, řekl před jednáním předseda senátorů STAN Jan Sobotka. Senátoři by podle něj měli vyčkat, zda nová koalice prosadí zrušení poplatků.
Iniciátorka novely Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09 naopak věří, že Senát novelu opětovně podpoří tak jako v květnu. „Situace se v žádném případě nezměnila,“ uvedla. Reagovala tak na Sobotkovo zdůvodnění, že v případě zamýšleného financování obou médií ze státního rozpočtu novela nebude nutná, protože NKÚ bude moci kontrolovat jejich hospodaření jako u kterékoli jiné státní instituce.
Proti odkladu se postavil rovněž Zdeněk Nytra. „Zestátnění ještě není na stole. Nevím, proč bychom měli návrh stahovat,“ řekl.
Úprava pravidel jednání Senátu podle jeho předsedy Miloše Vystrčila souvisí s návrhem končící vlády, která chce povinnost elektronické tvorby zákonů kvůli aplikačním problémům odložit o rok na leden 2027.
