Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl zhruba na 235 a zřejmě dále poroste


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl zhruba na 235, oznámil podle tiskových agentur v noci na pátek SELČ tamní ministr zdravotnictví Carlos Alvarado. Předchozí bilance hovořila o 188 mrtvých, více než 500 zraněných a stovkách zavalených. Americká armáda mezitím oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí dvě vojenské lodě, letadla a vrtulníky.

„Bohužel jsme dosud přijali přibližně 235 pacientů, kteří nejevili známky života nebo kteří zemřeli během převozu do našich zdravotnických zařízení,“ uvedl Alvarado ve státní televizi. Předpokládá se však, že skutečný počet obětí bude mnohem vyšší. Americká geologická služba (USGS) už ve čtvrtek ráno odhadla, že obětí může být deset tisíc až sto tisíc.

Řada zemí včetně Česka přislíbila Venezuele pomoc a vyslání týmů pro hledání zavalených. Některé týmy se už vydaly na cestu do latinskoamerické země. Americká armáda v noci na pátek SELČ uvedla, že na logistickou podporu pátracím a záchranným operacím poskytne dvě vojenské lodě a také letadla a vrtulníky. Spojené státy rovněž uvolní pomoc ve výši 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun), oznámilo ve čtvrtek americké ministerstvo zahraničí.

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Záchranné práce po zemětřesení ve Venezuele

Zemětřesení ze středečního večera měla podle seismologických center sílu 7,2 a 7,5 stupně a jejich epicentra se nacházela u města Morón na severozápadě země. Nejpostiženější je pobřežní stát La Guaira, který se rozkládá u hlavního města Caracasu. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav nouze.

Zemětřesení patří ve Venezuele k nejsilnějším za více než sto let. Nejtragičtější zemětřesení v historii amerického kontinentu a jedno z nejhorších neštěstí svého druhu vůbec postihlo v lednu 2010 Haiti. Půlminutové otřesy o síle sedmi stupňů si v nejchudší zemi západní polokoule vyžádaly podle odhadů přes 200 tisíc obětí.

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Následky zemětřesení ve Venezuele

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