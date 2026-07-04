Mysleli jsme si, že se do půl roku vrátíme, říká pamětnice vystěhování Opatovic


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Němci za války vystěhovali kvůli rozšíření vojenského prostoru na Drahansku obyvatele desítek obcí. Mezi nimi byla i Marie Zemánková, která musela jako dítě s rodinou odejít z Opatovic. Domů se vrátili až po čtyřech letech, jejich stavení ale bylo zbourané. Místo studia na zdravotní škole musela po kolektivizaci vesnice nastoupit do JZD, kde pracovala až do důchodu. Víru v Boha jí ale režim nevzal.

„Než jsme se stěhovali z Opatovic, pan učitel nás nechal vyfotit v první třídě, ať to máme na památku. Sedím tam v první lavici,“ ukazuje Marie Zemánková, rozená Trnavská.

V souvislosti s rozšířením vojenského výcvikového prostoru na Drahansku Němci v letech 1940 až 1945 vystěhovali z 33 obcí na dvacet tisíc českých obyvatel. Říšská vojenská správa převzala vyklizené domy v Opatovicích v květnu 1941.

To, že se musí vystěhovat, se rodiny v Opatovicích dozvěděli na podzim 1940, měly tak nějaký čas hledat si ubytování v obcích za hranicí budoucího vojenského prostoru. „Naši měli malé hospodářství a pole bylo i na katastru Dědic, a tak se tatínek snažil hledat nájem někde blízko, aby to pole ještě mohl obdělávat. Každý si myslel, že to na dlouho nebude, že za půl roku se vrátíme zpátky. Jenomže to byla čtyři léta, než jsme se vrátili,“ vypráví Zemánková.

Pohlednice z Opatovic (před vystěhováním v roce 1941)
Zdroj: archiv pamětnice

Šest lidí se tísnilo čtyři roky v jedné místnosti

Opatovice byly hned v první vlně vystěhování. Odejít muselo téměř sedm set lidí, kteří opustili 119 domů. „Dvě krávy a tele šly za vozem, maminka šla také za ním a nesla Anežku na zádech. My jsme s Lidkou seděly vedle tatínka na voze. Mezi tím haraburdím,“ vzpomíná pamětnice na rodiče a sestry.

Odstěhovali se do Dědic, kde se tatínkovi podařilo sehnat ubytování v jednom hospodářství. „Byla to taková malá hospodářská budova a tam byla tetinka, jak jsme říkávali svobodné sestře majitele. Nechali nám kuchyňku. Byla to místnost menší než pokoj, tam byl sporák, postel, police. Tam jsme bydleli tři děti s rodiči a stařeček – maminčin tatínek,“ popisuje ubytování Zemánková.

První rok prý sestry těžce nesly. „Bylo to před Velikonocemi, smrtná neděle. To jsme chodívali a zpívali s těmi stromečky. Bylo to i v Dědicích. Vidím to jako dnes, jak jsme tam se sestrou stály a bylo nám to strašně líto. Připadaly jsme si, že nikam nepatříme, jako vyhozené z hnízda,“ popisuje.

Neptali se, dělali vše podle svého, říká o ruských vojácích pamětník osvobození Brna
Brno, rudoarmějci v dnešní Gorkého ulici (26. 4. 1945)

Ruská doktorka pomohla matce

V Dědicích zažila i příchod Rudé armády. Vzpomíná na to, jak vojenská lékařka pomohla vyléčit její matku. „Pamatuju si, že maminka dostala tenkrát zánět slepého střeva a ruská doktorka jí pomohla. Dala jí prášky. Tak vždycky říkám, že tam byli i hodní lidé,“ podotkla pamětnice.

Během čtyř let byly Opatovice zdevastované a zarostlé plevelem. „Po válce, když jsme se mohli vrátit domů, tak naše stavení bylo zbourané. Na zahradě zůstal domek, který měla babička jako výminek. I ten byl poškozený, ale strýc byl zedník, tak ho tatínkovi pomohl opravit a odstěhovali jsme se tam,“ popsala.

Připadali jsme si jako ptáčci vyhození z hnízda, vzpomíná obyvatelka vystěhované obce
Obyvatelé Rychtářova u Vyškova opouštějí v březnu 1941 vesnici

Místo zdravotní školy práce v JZD

Po válce se ve Vyškově otevřel klášter a sestry dominikánky také zprovoznily měšťanku. „Tak to jsem chodila do měšťanky. Potom, to bylo v sedmačtyřicátém, jsem chtěla jít na zdravotní školu, jenomže naši měli pole a začalo přesvědčování do JZD. Tak jsem na školu nesměla, musela jsem jít dělat do JZD,“ říká.

V roce 1958 se vdala, postupně se jí narodily tři děti. Manžel pocházel z nedalekého Ruprechtova. I tam musela nastoupit do JZD do kravína. „Tak jsem dělala v tom JZD až do důchodu. Zpočátku to bylo špatné, vydělávalo se málo, no ale pak už si na to člověk zvykl. Já jsem měla dobytek ráda, takže mně to nebylo nějak zatěžko,“ popisuje.

Nikdy není tak zle, aby zas nebylo dobře, říká dcera „kulaků“ Marta Zápotočná
Marta Zápotočná (vpravo) s maminkou a mladšími sourozenci (1952)

Mše v novém kostele pod dohledem StB

Sousední obec Senetářov se za války vystěhování vyhnula. Byla až v poslední etapě. Obyvatelé proto z vděčnosti chtěli v obci vystavět kostel. Stavba začala až v roce 1968. Přestože bylo vysvěcení v červnu 1971 zakázáno, konala se první mše, které se navzdory obklíčení Státní bezpečností účastnilo na 15 tisíc věřících.

„Šli jsme tam s dětmi pěšky. Nejmladší Jirka byl ještě v kočárku. No a za Polomí už byli policisté a kontrolovali. Oni měli obavy, že se tam bude stávkovat nebo co. Komunisté si mysleli, že jsou všichni pro stávky, ale my jsme tam šli kvůli vysvěcení kostela,“ zmínila.

Alžbětě Pflugové nevzal víru žádný režim, brzy oslaví sto let
Alžběta Pflugová

Překonávat těžké chvíle v životě pomáhala Marii Zemánkové víra v Boha. Tu jí ani komunistický režim nevzal a uchovala si ji dodnes. „Je to určitá naděje v něco, co má po smrti být. Je to i takové určité zklidnění těch problémů všech, že v něco věřím,“ vysvětluje.

Vzpomínky na válku se jí ale vracejí, když sleduje v televizi záběry z Ukrajiny. „Všecko tam mají tak rozbité, to je hrozné. Ti lidé za to nemůžou. Co si s sebou vezmou na věčnost (ruský vládce Vladimir) Putin a ostatní? Jen udělají hodně lidí nešťastných,“ uzavírá vyprávění.

Výběr redakce

Hoffman ve Varech uvedl film Absolvent

Hoffman ve Varech uvedl film Absolvent

13:23Aktualizovánopřed 2 mminutami
Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny. Kyjev ztrátu města popírá

Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny. Kyjev ztrátu města popírá

00:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump: Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů

Trump: Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů

05:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Íránci se v Teheránu loučí s Chameneím, spílají USA a Izraeli

Íránci se v Teheránu loučí s Chameneím, spílají USA a Izraeli

07:30Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Průzkum: Češi se blackoutu neobávají, jejich připravenost se po loňsku nezměnila

Průzkum: Češi se blackoutu neobávají, jejich připravenost se po loňsku nezměnila

před 6 hhodinami
Sjezd AfD potvrdil dosavadní vedení, provázejí ho demonstrace

Sjezd AfD potvrdil dosavadní vedení, provázejí ho demonstrace

10:28Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Slováci v referendu rozhodují o rentě pro Fica, podle odhadů bude neplatné

Slováci v referendu rozhodují o rentě pro Fica, podle odhadů bude neplatné

před 9 hhodinami
Přípravy na oslavy nezávislosti USA provází extrémní vedra a politické rozpory

Přípravy na oslavy nezávislosti USA provází extrémní vedra a politické rozpory

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Mysleli jsme si, že se do půl roku vrátíme, říká pamětnice vystěhování Opatovic

Němci za války vystěhovali kvůli rozšíření vojenského prostoru na Drahansku obyvatele desítek obcí. Mezi nimi byla i Marie Zemánková, která musela jako dítě s rodinou odejít z Opatovic. Domů se vrátili až po čtyřech letech, jejich stavení ale bylo zbourané. Místo studia na zdravotní škole musela po kolektivizaci vesnice nastoupit do JZD, kde pracovala až do důchodu. Víru v Boha jí ale režim nevzal.
před 1 hhodinou

VideoVýkup pozemků dává šanci ohroženým druhům rostlin a živočichů

Vykupují pozemky, aby dali prostor přírodě vrátit se do původního stavu. Česká společnost pro ochranu přírody nyní shání peníze na nákup tří hektarů v Českém středohoří. V minulosti už tak získala přes padesát lokalit, na kterých žijí ohrožené druhy rostlin a živočichů. Například šlo o louku, kde byl důvod k výkupu hlavně výskyt ohroženého hořečku. Ochránci se mu tu snaží vytvořit ideální podmínky, aby na podzim opět vykvetl. S pomocí místních spolků a dobrovolníků pečují o 200 hektarů pozemků po celém Česku. K nim patří Zázmoníky v Jihomoravském kraji, přírodní rezervace Zbytka ve východních Čechách či tůň Triangl v Praze. Výkupy pozemků probíhají z prostředků veřejné sbírky Místa pro přírodu. Do této sbírky může přispět každý libovolnou částkou. Nebo se může zapojit i jako dobrovolník a pomoci tak s vytvořením prostoru, kde se bude ohroženým druhům dařit.
před 21 hhodinami

VideoUkrajinci na Broumovsku opravují kostely jako poděkování za pomoc

Ukrajinci žijící ve východních Čechách se dobrovolně zapojují do oprav barokních kostelů na Broumovsku. Chtějí tak poděkovat za azyl, který jim Česko poskytlo, i za podporu a pomoc Ukrajině. Památky byly dlouhá léta zanedbané především kvůli nedostatku peněz na údržbu. Dnes jejich obnovu podporují stát, kraj, dárci i veřejnost. Od začátku května pracuje Sergej Rezedent s přáteli na opravách hřbitovního kostela v Šonově u Broumova.
před 23 hhodinami

D2 u Brna se na dvě noci uzavře kvůli rekonstrukci křížení dálnic

Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné na dvě noci uzavřít dálnici D2. První uzavírka je naplánovaná z pátku na sobotu od 19:00 do 9:00, druhá na noc ze soboty na neděli. Stejně tak bude o červencových svátcích krátkodobě uzavřená páteřní cyklostezka podél Svratky. Uzavírky budou nutné kvůli betonáži nosné konstrukce mostu, montáži podpůrné skruže a osazování mostních nosníků.
včera v 11:28

Kriminalisté vyšetřují děčínského primáře kvůli údajným vraždám pacientů

Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se současný případ týká, zatím není jasné.
2. 7. 2026Aktualizováno2. 7. 2026

Skončila obnova šikmého kostela v Karviné. Září původními barvami

Skončila obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech, známého jako šikmý kostel. Památku nyní zdobí původní historické barvy – šedá, bílá a červená. Památkáři se inspirovali dochovanými fotografiemi poslední „přeživší“ stavby původní Karviné. Práce vyšly na sedm milionů korun, z toho 5,9 milionu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná-Doly především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky.
2. 7. 2026

UEFA vyřadila fotbalisty Karviné ze svých soutěží

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje 2. předkolo Konferenční ligy.
2. 7. 2026Aktualizováno2. 7. 2026

Nejvyšší soud zamítl Tejcovu stížnost v kauze týrání psa v Uherském Hradišti

Nejvyšší soud (NS) zamítl stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem (za ANO) v kauze týrání psa v Uherském Hradišti. Soud dospěl k závěru, že podmíněný trest není v tomto případě ani v rozporu se zákonem, ani zjevně nepřiměřený. Počínání pachatele sice bylo závažné a nepřijatelné, nelze však přehlížet jeho tíživou životní situaci, lítost či snahu o nápravu, uvedl NS. Tejc zopakoval, že je potřeba zvýšit příslušné trestní sazby.
2. 7. 2026Aktualizováno2. 7. 2026

Evropský pohled

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

včera v 15:30
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

včera v 14:52
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026