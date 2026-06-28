SOUHRN: Zásadní události neděle 28. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 28. června 2026.
Absolutní tuzemský teplotní rekord padl druhý den v řadě
Stanice Doksany těsně před nedělní patnáctou hodinou naměřila 41,1 stupně Celsia, oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociálních sítích. V tu chvíli šlo o nový absolutní tuzemský teplotní rekord a první jednačtyřicetistupňovou teplotu v oficiální síti českých měřicích stanic. V 15:20 pak stanice naměřila 41,2 stupně, v 16:00 dokonce 41,7 stupně. Nové maximum se nakonec ustálilo na hodnotě ještě o 0,2 stupně vyšší. Rekordní teplota pro 28. červen padla na téměř všech meteorologických stanicích ČHMÚ, z nichž má ČT k dispozici data. Na některých už ráno.
Macinka: Delegaci na summit NATO povede premiér, ÚS nezrušil usnesení vlády
Vedoucím delegace na summitu NATO v turecké Ankaře bude premiér Andrej Babiš (ANO), zúčastní se obou částí akce, uvedl v neděli na CNN Prima News ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Zdůvodnil to tím, že Ústavní soud, který uložil vládě prezidenta Petra Pavla na akci akreditovat, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) věří, že je na každé členské zemi, aby si rozhodla, koho do delegace zařadí. Ostatní státy tak podle něj tuzemskou delegaci komentovat nebudou, řekl v Nedělní debatě ČT moderované Terezou Kručinskou.
Rusko útočilo na Kyjev či Záporoží, Ukrajina zasáhla rafinerie okupantů
Rusko v noci na neděli podniklo další údery na ukrajinská města. Nejméně dva mrtvé a šestnáct zraněných včetně dětí hlásí Záporoží, po dvou zraněných uvádí Kyjev a Černihiv. Ukrajina pokračovala v náletech na ruské rafinerie, podle telegramových účtů i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhla podniky v Krasnodarském kraji a v Jaroslavské oblasti. Cílem útoku se stala také tepelná elektrárna a železniční most na okupovaném Krymu.
Při pádu malého letadla zahynulo ve Francii jedenáct lidí
Jedenáct lidí přišlo v neděli o život při pádu malého letadla v Tomblaine na předměstí Nancy na severovýchodě Francie, píše agentura AFP s odvoláním na prefekturu departementu Meurthe-et-Moselle. Na místo neštěstí míří francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. Letoun dopadl na travnatou plochu u silnice v obytné zóně. Přepravoval skupinu lidí, kteří se chystali k seskoku padákem. Podle AFP řadí počet obětí nehodu mezi nejtragičtější havárie lehkých letadel v zemi.
Ve Venezuele se pohřešuje na sedmdesát tisíc lidí, obětí je skoro patnáct set
Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 68 900 pohřešovaných, uvedla agentura AP. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za více než sto let, si vyžádala nejméně 1430 mrtvých a 3238 zraněných. Venezuela obdržela pomoc od čtyřiadvaceti zemí, které vyslaly přes dva a půl tisíce záchranářů, sdělila prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z Česka.
Írán udeřil na Kuvajt a Bahrajn. Mluví o odvetě za útoky USA
Íránská státní média tvrdí, že na jihu země byly zaznamenány výbuchy. V sobotu pozdě večer to napsala agentura Reuters. Podle Íránu zasáhlo několik střel telekomunikační věž. Nové údery na Írán krátce před půlnocí na neděli SELČ oznámilo americké velitelství vojenských sil CENTCOM a později i americký prezident Donald Trump. Íránu v příspěvku na síti Truth Social pohrozil obnovením bojů. Několik zemí v regionu hlásilo nepřátelské drony a rakety na svém území.
Izrael tvrdí, že při úderech v Libanonu a Sýrii zabil několik teroristů
Izraelská armáda oznámila, že na jihu Sýrie v sobotu zabila několik lidí, které označila za teroristy. Stalo se tak na území, které izraelští vojáci obsadili, v takzvané bezpečnostní zóně. V sobotu armáda židovského státu provedla rovněž údery na jihu Libanonu. Tvrdí, že v okolí města Nabatíja zabila příslušníky teroristického hnutí Hizballáh a při jiném zásahu zničila odpalovací zařízení. Izrael a Libanon v pátek uzavřely rámcovou dohodu, izraelští vojáci na jihu sousední země ale stále zůstávají.
Pravěká jeskyně byla plná lidských těl. Teď vědci zjistili, že byla zřejmě jen ženská
Před asi 300 tisíci lety žil na jihu Afriky druh pravěkého člověka Homo naledi, který byl mnohem menší než současní lidé, ale možná už své mrtvé pohřbíval. Vědci teď prozkoumali největší takové možné pohřebiště a s překvapením zjistili, že jsou tam zřejmě pouze ženská těla. Studie vyšla v časopise Cell.