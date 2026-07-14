SOUHRN: Zásadní události úterý 14. července


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 14. července 2026.

Dálniční známky zřejmě nebudou pravidelně zdražovat

Poslanci v úvodním kole podpořili zmrazení cen dálničních známek od ledna příštího roku. Třeba za roční by tak řidiči nadále platili 2570 korun. Pravidelné zdražování kuponů podle inflace a nově otevřených kilometrů dálnic zavedla předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Opozice zrušení pravidelné valorizace kritizuje jako populistický krok. Jednání sněmovny místo schvalování zákonů vyplnila dopoledne vystoupení stranických lídrů, kteří se střetli kvůli plnění předvolebních slibů.

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Dálniční známky zřejmě nebudou pravidelně zdražovat
Poslední úsek dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem


Pokud záběry z nehody nelžou, Turek by měl rezignovat, řekl Babiš

Pondělní nehodu poslance Filipa Turka (za Motoristy) v centru Prahy by měla policie rychle vyšetřit, míní premiér Andrej Babiš (ANO). O situaci mluvil s předsedou Motoristů a vicepremiérem Petrem Macinkou (Motoristé). Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal.

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Pokud záběry z nehody nelžou, Turek by měl rezignovat, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO)
Kontext
Policie po Turkově nehodě vyhodnocuje záznamy z kamer a vyslýchá účastníky
Poslanec Filip Turek (Motoristé)


Do Čech dorazily bouřky. Objevila se supercela i kroupy

Čechy zasáhly první avizované bouřky. Na Příbramsku meteorologové zaznamenali supercelu, u Hronova v Královéhradeckém kraji padaly kroupy. V dalších hodinách očekávají rozvoj bouřek především jižně a jihovýchodně od jejich současného výskytu.

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Do Čech dorazily bouřky. Objevila se supercela i kroupy
Supercela na Příbramsku


V íránských městech se opět ozývaly exploze

Městy napříč Íránem podle tamních médií kolem poledne opět zněly výbuchy. V přístavním městě Bušéhr údajně zasáhly americké střely čtyři městské části. Útok zaznamenaly i tankery – na lodi společnosti Stolt vybuchlo během plavby u pobřeží Ománu neidentifikované vnější zařízení. Spojené arabské emiráty (SAE) oznámily, že v Hormuzském průlivu byly dva tankery této země zasaženy íránskými řízenými střelami. Zemřel jeden člen posádky, píše Reuters. Další íránské útoky hlásí i Bahrajn, Irák a Jordánsko.

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V íránských městech se opět ozývaly exploze
Satelitní snímek jaderného zařízení v íránském Natanzu z 30. 6. 2026


Zjistit příčinu požáru ve Zlíně může trvat měsíce

Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Příčinu požáru budovy číslo 34 s jedenácti nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců, uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

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Zjistit příčinu požáru ve Zlíně může trvat měsíce
Vyhořelá budova ve Zlíně


Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Svyrydenkové

Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julije Svyrydenkové, což znamená, že končí celá vláda, uvedly agentury. Demisi podala Svyrydenková v pondělí, pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, přičemž zapotřebí bylo přinejmenším 226 hlasů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v neděli odchod premiérky naznačil, když po setkání s ní hovořil o potřebě změny politické strategie a souvisejících změn ve vládě.

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Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Svyrydenkové
Julija Svyrydenková (červenec 2025)


Jaderná elektrárna Temelín může být v provozu až do osmdesátých let

Oba bloky Jaderné elektrárny Temelín mohou vyrábět elektřinu až osmdesát let od spuštění. Uvedl to místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). V provozu by tak mohly být až do roku 2080 a 2082, o dvacet let déle, než se dosud uvádělo. Prodloužení provozní doby na osmdesát let už ministr oznámil v dubnu v Dukovanech. U obou elektráren si delší provoz vyžádá další vysoké investice do modernizace, u každé pět až šest miliard ročně.

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Jaderná elektrárna Temelín může být v provozu až do osmdesátých let
Chladicí věže Jaderné elektrárny Temelín


Rusko zvažuje odklonit lodě z Azovského moře

Moskva kvůli ukrajinským útokům zvažuje odklonit lodní dopravu z Azovského moře. Podle ruské státní tiskové agentury TASS to uvedlo ministerstvo dopravy. Ukrajinské drony v Azovském moři v uplynulých dnech zasáhly více než sto plavidel, z toho jedenáct za poslední den. Kyjev udeřil v noci také na ruské rafinerie či Sevastopol. Rusko zaútočilo střelami a drony na ukrajinskou metropoli, oběti nejsou hlášeny.

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Rusko zvažuje odklonit lodě z Azovského moře
Ukrajinská námořní stráž v Azovském moři


Vlna veder připravila v Evropě o život nejméně 10 tisíc lidí, ukazují první data o nadúmrtích

Evropské země zaznamenaly na konci června, kdy vrcholila vlna veder, přes 10 tisíc úmrtí navíc oproti obvykle očekávanému počtu, vyplývá z údajů zveřejněných organizací EuroMOMO, což je síť podporovaná Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). V drtivé většině, u více než devíti tisíc úmrtí, se to týkalo lidí starších než 65 let.

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Vlna veder připravila v Evropě o život nejméně 10 tisíc lidí, ukazují první data o nadúmrtích
Ilustrační foto

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