SOUHRN: Zásadní události neděle 12. července


před 31 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 12. července 2026.

Zelenskyj avizoval změny ve vládě, premiérce nabídl novou roli

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli oznámil změnu politické strategie země a avizoval změny ve vládě. Premiérce Juliji Svyrydenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Více podrobností k její případné nové roli neposkytl. Agentura Reuters nebo portál RBK-Ukrajina si jeho slova vyložily jako návrh nebo rozhodnutí ministerskou předsedkyni odvolat. Média spekulují o několika kandidátech, kteří by ji mohli nahradit.

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Zelenskyj avizoval změny ve vládě, premiérce nabídl novou roli
Volodymyr Zelenskyj


USA rozporují tvrzení Íránu o uzavření Hormuzského průlivu

Íránské revoluční gardy v noci na neděli SELČ oznámily uzavření Hormuzského průlivu až do odvolání. Stalo se tak poté, co střílely na loď plující „nepovolenou trasou“, informovala média. Vláda i armáda Spojených států tvrzení o uzavření úžiny rozporují. Po úderu na loď plavící se Hormuzským průlivem oznámilo velitelství amerických sil v oblasti další vlnu útoků proti Íránu. Teherán v odvetě za americké nálety odpálil rakety a drony proti svým sousedům v Perském zálivu.

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USA rozporují tvrzení Íránu o uzavření Hormuzského průlivu
Lodní doprava v Hormuzském průlivu


Zemřel vlivný republikánský senátor Lindsey Graham

Zemřel americký senátor Lindsey Graham, uvedla agentura Reuters s odkazem na politikovu kancelář. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Americký prezident Donald Trump označil Grahama za jednoho z nejlepších zákonodárců a skutečného amerického vlastence. Bude hodně chybět, dodal. Grahama ocenili rovněž izraelští a evropští politici.

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Zemřel vlivný republikánský senátor Lindsey Graham
Americký senátor Lindsey Graham (na snímku z roku 2022)


Ruské drony útočily na Charkov, ukrajinské na rafinerii v hloubi Ruska

Nejméně dva zraněné včetně šestnáctileté dívky si vyžádal nálet ruských dronů na Charkov, oznámil v neděli náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Pomoc lékařů vyhledali tři lidé, doplnil starosta Ihor Terechov, podle nějž drony v druhém největším ukrajinském městě poškodily dvě desítky obytných budov. Ukrajinské drony naopak dle zpráv z médií a sociálních sítí opět zasáhly rafinerii v ruském městě Syzraň v Samarské oblasti.

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Ruské drony útočily na Charkov, ukrajinské na rafinerii v hloubi Ruska
Ilustrační foto: následky ruského útoku na Charkov (7. května 2026)


Hasiči se zatím ve Zlíně nemohou dostat blíže k troskám budovy, zásah pokračuje

Hasiči v neděli už čtvrtým dnem zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě v neděli pracuje šest jednotek, které nadále zkrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíže k místu se tak zatím dostat nemohou, řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Lokalita je stále ohraničena páskami, o zpřístupnění některých ulic se bude jednat v pondělí dopoledne, doplnil mluvčí.

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Hasiči se zatím ve Zlíně nemohou dostat blíže k troskám budovy, zásah pokračuje
Požárem poničená budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, 10. července 2026
Předchozí dění
Situace u hořící budovy ve Zlíně se oproti pátku výrazně zlepšila
Požár budovy ve Zlíně


Golfský proud se už možná nedá zachránit, varuje studie

Jen málokteré téma rozděluje klimatology tak, jako je možný kolaps mořských proudů. Zatímco ohledně příčin, rychlosti i směru klimatických změn mezi nimi panuje shoda, u zpomalování Golfského proudu, který je součástí systému AMOC, zatím konsensus nepanuje. Nová studie přichází se scénářem, který je výrazně pesimistický.

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Golfský proud


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