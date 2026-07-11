SOUHRN: Zásadní události soboty 11. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 11. července 2026.
Ruský útok na Sumy zabil nejméně pět lidí, Oděsa hlásí dva mrtvé
Ruský útok leteckými pumami na město Sumy zabil pět lidí včetně jednoho dítěte a dalších třicet zranil, informoval v sobotu odpoledne šéf správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Původně informoval o čtyřech zabitých a sedmnácti zraněných. Při ruském úderu na Oděsu zahynuli dva lidé, píše Reuters s odkazem na úřady. Kyjev čelil v noci na sobotu dalšímu ruskému raketovému útoku, místní úřady hlásí zásahy nebytových budov a energetického objektu a desítku zraněných. Ukrajina uvedla, že zasáhla asi třicet ruských lodí v Azovském moři.
Dohašování požáru ve Zlíně pokračuje
Hasiči již snížili při hašení požáru budovy ve Zlíně stupeň poplachu na druhý. Na místě zůstává po prostřídání šest jednotek, což je polovina počtu oproti noci na sobotu. Na místě zůstanou minimálně do pondělí, aby připravily požářiště na plánované předání stavby jejímu vlastníkovi, společnosti Cream Group. Hasiči stále chladí sutiny budovy. Lokalita je nadále ohraničena páskami a střeží ji policisté.
Sanduová jmenovala moldavským premiérem investora Tofana
Moldavská prezidentka Maia Sanduová v sobotu jmenovala do funkce premiéra investora a manažera Vasilea Tofana, píše Reuters. Tofan již dříve získal podporu vládnoucí Strany akce a solidarity (PAS), která má v parlamentu většinu, uvádí moldavská média. Sanduová řeší vládní krizi po náhlé demisi Alexandrua Munteanua na začátku července. Munteanu byl v čele vlády od loňského listopadu.
Počet obětí zemětřesení ve Venezuele přesáhl čtyři tisíce
Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, přesáhl hranici čtyř tisíc. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez. Podle něj zemřelo 4118 lidí, dalších 16 740 osob bylo zraněno. Předchozí bilance ze čtvrtka uváděla 3889 mrtvých.
Írán chce podle Trumpa pokračovat v jednání. Teherán to odmítá
Írán chce pokračovat v jednáních a USA na to přistoupily, prohlásil v pátek americký prezident Donald Trump. Zároveň ale zdůraznil, že příměří s Teheránem skončilo, napsal na své sociální síti Truth Social. Teherán ovšem dle agentury Reuters popřel, že by Spojené státy žádal o jednání. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v sobotní reakci uvedl, že Írán od podpisu dohody o příměří „dodržel slovo“ vůči Spojeným státům. Jsou to podle něj USA, kdo porušuje dohodu.
Vědci zvažují provedení negativní přestupné hodiny. Může vyřešit zvětšující se problém
Čas na atomových hodinách, jímž lidstvo řídí své aktivity, se stále více rozchází od toho, jak se otáčí Země. Na podzim to budou řešit experti, ve hře je i odebrání jedné hodiny.