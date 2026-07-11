SOUHRN: Zásadní události soboty 11. července


před 31 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 11. července 2026.

Ruský útok na Sumy zabil nejméně pět lidí, Oděsa hlásí dva mrtvé

Ruský útok leteckými pumami na město Sumy zabil pět lidí včetně jednoho dítěte a dalších třicet zranil, informoval v sobotu odpoledne šéf správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Původně informoval o čtyřech zabitých a sedmnácti zraněných. Při ruském úderu na Oděsu zahynuli dva lidé, píše Reuters s odkazem na úřady. Kyjev čelil v noci na sobotu dalšímu ruskému raketovému útoku, místní úřady hlásí zásahy nebytových budov a energetického objektu a desítku zraněných. Ukrajina uvedla, že zasáhla asi třicet ruských lodí v Azovském moři.

Více k tématu
Ruský útok na Sumy zabil nejméně pět lidí, Oděsa hlásí dva mrtvé
Kyjev po ruském nočním útoku, 11. července 2026


Dohašování požáru ve Zlíně pokračuje

Hasiči již snížili při hašení požáru budovy ve Zlíně stupeň poplachu na druhý. Na místě zůstává po prostřídání šest jednotek, což je polovina počtu oproti noci na sobotu. Na místě zůstanou minimálně do pondělí, aby připravily požářiště na plánované předání stavby jejímu vlastníkovi, společnosti Cream Group. Hasiči stále chladí sutiny budovy. Lokalita je nadále ohraničena páskami a střeží ji policisté.

Více k tématu
Situace u hořící budovy ve Zlíně se oproti pátku výrazně zlepšila
Budova ve Zlíně po požáru (sobota 11. července)
Páteční dění
Požár ve Zlíně policie prověřuje, má podezření na spáchání trestného činu
Budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu po požáru


Sanduová jmenovala moldavským premiérem investora Tofana

Moldavská prezidentka Maia Sanduová v sobotu jmenovala do funkce premiéra investora a manažera Vasilea Tofana, píše Reuters. Tofan již dříve získal podporu vládnoucí Strany akce a solidarity (PAS), která má v parlamentu většinu, uvádí moldavská média. Sanduová řeší vládní krizi po náhlé demisi Alexandrua Munteanua na začátku července. Munteanu byl v čele vlády od loňského listopadu.

Více k tématu
Sanduová jmenovala moldavským premiérem investora Vasilea Tofana
Moldavská prezidentka Maia Sanduová


Počet obětí zemětřesení ve Venezuele přesáhl čtyři tisíce

Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, přesáhl hranici čtyř tisíc. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez. Podle něj zemřelo 4118 lidí, dalších 16 740 osob bylo zraněno. Předchozí bilance ze čtvrtka uváděla 3889 mrtvých.

Více k tématu
Počet obětí červnového zemětřesení ve Venezuele přesáhl čtyři tisíce
Následky zemětřesení ve městě Caraballeda, snímek z 9. července 2026


Írán chce podle Trumpa pokračovat v jednání. Teherán to odmítá

Írán chce pokračovat v jednáních a USA na to přistoupily, prohlásil v pátek americký prezident Donald Trump. Zároveň ale zdůraznil, že příměří s Teheránem skončilo, napsal na své sociální síti Truth Social. Teherán ovšem dle agentury Reuters popřel, že by Spojené státy žádal o jednání. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v sobotní reakci uvedl, že Írán od podpisu dohody o příměří „dodržel slovo“ vůči Spojeným státům. Jsou to podle něj USA, kdo porušuje dohodu.

Více k tématu
Írán chce podle Trumpa pokračovat v jednání. Teherán to odmítá
Donald Trump


Vědci zvažují provedení negativní přestupné hodiny. Může vyřešit zvětšující se problém

Čas na atomových hodinách, jímž lidstvo řídí své aktivity, se stále více rozchází od toho, jak se otáčí Země. Na podzim to budou řešit experti, ve hře je i odebrání jedné hodiny.

Více k tématu
Vědci zvažují provedení negativní přestupné hodiny. Může vyřešit zvětšující se problém
Ilustrační foto

Výběr redakce

Pavel věří, že se jeho vztahy s Babišem uklidní

Pavel věří, že se jeho vztahy s Babišem uklidní

před 42 mminutami
Ruský útok na Sumy zabil nejméně pět lidí, Oděsa hlásí dva mrtvé

Ruský útok na Sumy zabil nejméně pět lidí, Oděsa hlásí dva mrtvé

04:08Aktualizovánopřed 58 mminutami
Situace u hořící budovy ve Zlíně se oproti pátku výrazně zlepšila

Situace u hořící budovy ve Zlíně se oproti pátku výrazně zlepšila

09:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Některé ruské regiony vyzvaly lidi k práci na dálku a omezení cest auty

Některé ruské regiony vyzvaly lidi k práci na dálku a omezení cest auty

před 1 hhodinou
Železniční trať v Německu je po požáru uzavřená, policie vyšetřuje sabotáž

Železniční trať v Německu je po požáru uzavřená, policie vyšetřuje sabotáž

před 3 hhodinami
Sanduová jmenovala moldavským premiérem investora Tofana

Sanduová jmenovala moldavským premiérem investora Tofana

11:24Aktualizovánopřed 3 hhodinami
V Českých Budějovicích hořela propojka plynu, jeden člověk se zranil

V Českých Budějovicích hořela propojka plynu, jeden člověk se zranil

10:35Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Tajfun Bavi ohrožuje východ Číny, úřady už evakuovaly skoro milion lidí

Tajfun Bavi ohrožuje východ Číny, úřady už evakuovaly skoro milion lidí

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události soboty 11. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 11. července 2026.
před 31 mminutami

O čem plánujeme informovat v sobotu 11. července

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 10. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 10. července 2026.
včera v 18:30

EK soudí, že návykový design aplikací Instagram a Facebook porušuje její pravidla

Evropská komise (EK) předběžně shledala, že návykový design aplikací Instagram a Facebook od americké společnosti Meta porušuje unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Komise, která je exekutivním orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci, o tom v pátek informovala v tiskovém prohlášení.
včera v 12:44

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 9. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 9. července 2026.
9. 7. 2026Aktualizováno9. 7. 2026

Iniciativa Veřejnoprávně odmítla omezení vysílání regionálních studií ČT

Iniciativa zaměstnanců České televize Veřejnoprávně odmítla možné omezení vysílání regionálních studií. Podle ní jsou nezbytnou součástí veřejné služby. Vedení televize by se podle iniciativy mělo primárně soustředit na zachování nezávislosti vysílání, a nikoliv jen na finanční záležitosti. Iniciativa to ve čtvrtek uvedla v prohlášení pro ČTK. V něm se ohradila proti středečním výrokům generálního ředitele Hynka Chudárka, podle něhož je jednou ze zvažovaných variant úspor právě redukce vysílání regionálních studií.
9. 7. 2026Aktualizováno9. 7. 2026

SOUHRN: Zásadní události středy 8. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 8. července 2026.
8. 7. 2026Aktualizováno8. 7. 2026

SOUHRN: Zásadní události úterý 7. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 7. července 2026.
7. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

včera v 15:45
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

včera v 14:52
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026