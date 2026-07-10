SOUHRN: Zásadní události pátku 10. července


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 10. července 2026.

Poslanci schválili novelu stavebního zákona

Sněmovna v pátek schválila novelu stavebního zákona. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Předlohu nyní musí posoudit Senát. Sněmovna schválila také vládní předlohu, podle níž mají být spotřebitelé při uzavírání finančních smluv na dálku více chránění.

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Poslanci schválili novelu stavebního zákona
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Požár ve Zlíně policie prověřuje, má podezření na spáchání trestného činu

Rozsáhlý požár budovy v centru Zlína policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj pět let. Hasiči v noci požár lokalizovali a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu na třetí. Hasební práce pokračují, oheň dál doutná pod sutinami. Požářiště by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí. Primátor Zlína Jiří Korec (ANO) vyzval obyvatele, aby až do pondělí nevětrali.

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Požár ve Zlíně policie prověřuje, má podezření na spáchání trestného činu
Budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu po požáru


Nejhorší lesní požár v historii Andalusie má už nejméně dvanáct obětí

Nejméně dvanáct lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almería ve španělské Andalusii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. Andaluský ministr zdravotnictví a vedoucí krizového štábu Antonio Sanz uvedl, že většina obětí jsou cizinci. Agentura AFP upozorňuje, že tragická bilance čtvrteční katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok.

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Nejhorší lesní požár v historii Andalusie má už nejméně dvanáct obětí
Záchranáři během rozsáhlého lesního požáru v Almeríi na jihu Španělska


Česko poslalo na zbraně pro Ukrajinu zhruba 140 milionů, řekl Okamura

Podle předsedy SPD Tomia Okamury poslalo Česko do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) 140 milionů korun. Jde podle něj o nevratný krok. Oznámil to po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO), které nahradilo původně plánované jednání koaliční rady, svolané na popud SPD, která s českou účastí v programu PURL zásadně nesouhlasí. Pomocí tohoto programu evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro napadenou zemi.

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Česko poslalo na zbraně pro Ukrajinu zhruba 140 milionů, řekl Okamura
Tomio Okamura (SPD) a Andrej Babiš (ANO)


Ministerstvo snížilo počet akceleračních zón pro obnovitelné zdroje

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) snížilo počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren na 61. Původně bylo přitom vymezeno 110 takzvaných akceleračních zón. Spolu s tím úřad stanovil ještě několik podmínek pro výstavbu – například zpracování detailních studií, použití nejúčinnějších a ověřených technologií, minimalizaci záborů zemědělské půdy či ochranu živočišných druhů. Dle resortu omezení zón výrazně snížilo jejich negativní dopady.

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Ministerstvo snížilo počet akceleračních zón pro obnovitelné zdroje
Ilustrační snímek


Armáda převzala poslední z 42 tanků Leopard 2 A4

Armáda v pátek na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2 A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2 A8, což je nejnovější verze. Německé tanky Leopard nahradily ve výzbroji české armády letité stroje sovětské výroby T-72, o jejichž vyřazení z armádního arzenálu rozhodne vláda. V chystaném materiálu pro kabinet bude i návrh, jak má stát s tanky T-72 naložit, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

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Armáda převzala poslední z 42 tanků Leopard 2 A4
Převzetí posledního tanku Leopard 2 A4 u 73. tankového praporu


Počet obětí červnového zemětřesení ve Venezuele stoupl nejméně na 3889

Počet obětí dvojice zemětřesení, které v červnu zasáhly Venezuelu, stoupl nejméně na 3889, oznámila ve čtvrtek večer podle agentury AFP venezuelská vláda. Předchozí bilance ze středy uváděla 3811 mrtvých. Počet evidovaných zraněných zůstává již několik dní beze změny na 16 740, o střechu nad hlavou přišlo bezmála 18 tisíc osob.

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Počet obětí červnového zemětřesení ve Venezuele stoupl nejméně na 3889
Následky červnového zemětřesení ve Venezuele (9. července 2026)


Britský soud odmítl většinu hlavních obvinění v kauze dieselgate

Soud v Británii odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti předním světovým automobilkám v souvislosti se skandálem kolem manipulací s emisemi naftových aut, informují tiskové agentury. Proces, který je další kapitolou ve skandálu označovaném jako dieselgate, začal loni v říjnu.

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Britský soud odmítl většinu hlavních obvinění v kauze dieselgate
Ilustrační foto


Ve FN Olomouc implantovali některé defibrilátory bez splnění všech kritérií

Ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory ICD, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria. Vedení nemocnice považuje zjištění komise za závažná, její stanovisko předalo policii a spolupracuje s vyšetřovateli, kteří implantace ICD ve FNOL prověřují kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví.

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Ve FN Olomouc implantovali některé defibrilátory bez splnění všech kritérií
Fakultní nemocnice Olomouc


Významná část Česka je ohrožena požárem. Takto vědci hrozbu počítají

Většina mapy požárního rizika je v Česku rudá, druhá nejčastější barva je na ní fialová, což je dokonce nejvyšší míra rizika. Neznamená to nutně, že všude bude hořet, ale to, že podmínky budou pro vzplanutí a hlavně šíření ohně ideální. Jak vědci tuto hrozbu předpovídají?

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