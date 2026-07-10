Britský soud odmítl většinu hlavních obvinění v kauze dieselgate


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Soud v Británii odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti předním světovým automobilkám v souvislosti se skandálem kolem manipulací s emisemi naftových aut, informují tiskové agentury. Proces, který je další kapitolou ve skandálu označovaném jako dieselgate, začal loni v říjnu.

Rozhodnutí se týká automobilek Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan a Stellantis. Bude však závazné i pro statisíce podobných žalob podaných na další automobilky. Celkově v Británii takovéto žaloby podalo zhruba 1,6 milionu majitelů aut, uvedla agentura Reuters.

Soudkyně Sara Cockerillová oznámila, že odmítla „většinu hlavních obvinění vznesených proti výrobcům, jejichž vozidla byla v rámci soudního řízení zkoumána“. Proces se zaměřil na dvacet vybraných vozidel z produkce výše zmíněné pětice výrobců.

Skandál dieselgate se poprvé objevil v září 2015, kdy americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) obvinila německou automobilku Volkswagen, že do svých vozidel instalovala software, který umožňuje zmanipulovat měření emisí naftových aut. V testovacích podmínkách tak auta v servisech vykazovala nižší emise oxidů dusíku, než jaké vypouštěla v reálném provozu.

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