SOUHRN: Zásadní události pondělí 13. července


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 13. července 2026.

Americká armáda útočila na íránské vojenské cíle, Teherán hlásí odvetné údery

Americká armáda oznámila další salvu úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM v pondělí ráno oznámilo, že armáda už poslední vlnu úderů dokončila, přičemž zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Íránská státní média útoky potvrdila a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Íránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu.

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Americká armáda útočila na íránské vojenské cíle, Írán hlásí odvetné údery
Letouny F-15E Strike Eagle, ilustrační foto


USA v Hormuzu obnoví blokádu vůči Íránu a budou vybírat poplatky

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy obnovují blokádu vůči Íránu v Hormuzském průlivu a že budou od lodí za zajištění bezpečnosti vybírat poplatky. Počet lodí proplouvajících průlivem už v neděli klesl na nejnižší úroveň za několik týdnů, ukazují data. Důvodem jsou obnovené útoky mezi Spojenými státy a Íránem a útoky na lodě, což zvyšuje obavy o bezpečnost. Hormuzský průliv je klíčovou námořní trasou pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu.

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Trump uvedl, že USA obnovují blokádu v Hormuzském průlivu
Lodě a tankery v Hormuzském průlivu u pobřeží Musandamu v Ománu


V Čelákovicích se kvůli požáru zbortil sklad elektrokoloběžek

V Čelákovicích u Prahy od brzkého pondělního rána hořela hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky. Objekt o rozměrech 100x50 metrů se zbortil. Hasiči nejprve vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, v 08:45 ho snížili na druhý, požár dostali pod kontrolu. Před polednem už ho dohašovali. Škoda je předběžně odhadnutá na vyšší desítky milionů korun, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

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V Čelákovicích se kvůli požáru zbortil sklad elektrokoloběžek
Hasiči likvidují požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích


Zemřel herec Sam Neill známý z Jurského parku

V australském Sydney v pondělí zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill, bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmové série o Jurském parku nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci.

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Zemřel Sam Neill. Hrál v Jurském parku či Tudorovcích
Sam Neill ve filmu Jurský svět: Nadvláda


Maďarští poslanci schválili ústavní dodatek umožňující odvolání prezidenta

Maďarský parlament schválil dodatek k ústavě, jenž má ukončit mandát prezidenta. Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí obvinil opoziční stranu Fidesz, která v dubnových parlamentních volbách po šestnácti letech přišla o moc v zemi, že „přepnula na ruční ovládání prezidenta Tamáse Sulyoka“.

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Maďarští poslanci schválili ústavní dodatek umožňující odvolání prezidenta
Zasedání maďarského parlamentu. Uprostřed maďarský premiér Péter Magyar


Vláda rozhodla, že regulace cen paliv s nedělí skončí

Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli, od příštího pondělí se ceny benzinu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to po pondělním jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Zároveň ale zdůraznila, že resort financí bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat.

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Regulace cen paliv s nedělí skončí
Ilustrační foto


Likvidace požáru budovy ve Zlíně potrvá ještě několik dní, uvedli hasiči

Hasiči v noci na pondělí pokračovali v prolévání sutin hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Lidem v okolí stále doporučují nevětrat. Likvidace požáru dosud vyhlášena nebyla a pravděpodobně potrvá ještě několik dní, řekla v pondělí dopoledne mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Budova číslo 34 začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno, tentýž den odpoledne se na dvou místech zřítila. Příčinu požáru a výši způsobené škody zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů.

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Likvidace požáru budovy ve Zlíně potrvá ještě několik dní, uvedli hasiči
Hasičské práce v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně nadále pokračují


Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru baru v Bangkoku

Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru, který zachvátil bar v thajské metropoli Bangkoku. Podle premiéra Anutina Čánvirakuna další osoby převezli záchranáři do nemocnice, městská správa následně sdělila, že zraněných je 63 lidí. Stav 22 zraněných je prý kritický. Podle některých místních médií se řada lidí stále pohřešuje, uvedla stanice BBC News. Městská správa nicméně bilanci považuje za konečnou. Příčina požáru zatím není jasná. Češi podle ministerstva zahraničí mezi oběťmi nejsou.

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Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru, který zachvátil bar v Bangkoku
Záchranáři stojí v blízkosti místa požáru v Bangkoku v Thajsku (13. července 2026 / 12. července 2026 SELČ)


Výroba traktorů Zetor opouští Česko, v Evropě se firmě nevyplatí

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v moravské metropoli. Výrobu přesouvá do Indie, protože v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí, informovala firma.

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Výroba traktorů Zetor opouští Česko, v Evropě se firmě nevyplatí
Traktor značky Zetor Tractors


Experti vyzývají k opatřením kvůli ekonomickým dopadům AI

Více než dvě stě výzkumníků a ekonomů, včetně šestnácti nositelů Nobelovy ceny a odborníků ze společností OpenAI, Anthropic a Google, vyzvalo vlády a představitele technologického sektoru, aby urychleně vytvořili pravidla a instituce, které se budou zabývat ekonomickými dopady umělé inteligence (AI). Ve společném prohlášení varují, že AI může vyvolat větší ekonomickou transformaci než průmyslová revoluce, ale v mnohem kratším časovém období.

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Experti vyzývají k opatřením kvůli ekonomickým dopadům AI
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