SOUHRN: Zásadní události pondělí 13. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 13. července 2026.
Americká armáda útočila na íránské vojenské cíle, Teherán hlásí odvetné údery
Americká armáda oznámila další salvu úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM v pondělí ráno oznámilo, že armáda už poslední vlnu úderů dokončila, přičemž zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Íránská státní média útoky potvrdila a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Íránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu.
USA v Hormuzu obnoví blokádu vůči Íránu a budou vybírat poplatky
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy obnovují blokádu vůči Íránu v Hormuzském průlivu a že budou od lodí za zajištění bezpečnosti vybírat poplatky. Počet lodí proplouvajících průlivem už v neděli klesl na nejnižší úroveň za několik týdnů, ukazují data. Důvodem jsou obnovené útoky mezi Spojenými státy a Íránem a útoky na lodě, což zvyšuje obavy o bezpečnost. Hormuzský průliv je klíčovou námořní trasou pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu.
V Čelákovicích se kvůli požáru zbortil sklad elektrokoloběžek
V Čelákovicích u Prahy od brzkého pondělního rána hořela hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky. Objekt o rozměrech 100x50 metrů se zbortil. Hasiči nejprve vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, v 08:45 ho snížili na druhý, požár dostali pod kontrolu. Před polednem už ho dohašovali. Škoda je předběžně odhadnutá na vyšší desítky milionů korun, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Zemřel herec Sam Neill známý z Jurského parku
V australském Sydney v pondělí zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill, bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmové série o Jurském parku nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci.
Maďarští poslanci schválili ústavní dodatek umožňující odvolání prezidenta
Maďarský parlament schválil dodatek k ústavě, jenž má ukončit mandát prezidenta. Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí obvinil opoziční stranu Fidesz, která v dubnových parlamentních volbách po šestnácti letech přišla o moc v zemi, že „přepnula na ruční ovládání prezidenta Tamáse Sulyoka“.
Vláda rozhodla, že regulace cen paliv s nedělí skončí
Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli, od příštího pondělí se ceny benzinu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to po pondělním jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Zároveň ale zdůraznila, že resort financí bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat.
Likvidace požáru budovy ve Zlíně potrvá ještě několik dní, uvedli hasiči
Hasiči v noci na pondělí pokračovali v prolévání sutin hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Lidem v okolí stále doporučují nevětrat. Likvidace požáru dosud vyhlášena nebyla a pravděpodobně potrvá ještě několik dní, řekla v pondělí dopoledne mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Budova číslo 34 začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno, tentýž den odpoledne se na dvou místech zřítila. Příčinu požáru a výši způsobené škody zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů.
Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru baru v Bangkoku
Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru, který zachvátil bar v thajské metropoli Bangkoku. Podle premiéra Anutina Čánvirakuna další osoby převezli záchranáři do nemocnice, městská správa následně sdělila, že zraněných je 63 lidí. Stav 22 zraněných je prý kritický. Podle některých místních médií se řada lidí stále pohřešuje, uvedla stanice BBC News. Městská správa nicméně bilanci považuje za konečnou. Příčina požáru zatím není jasná. Češi podle ministerstva zahraničí mezi oběťmi nejsou.
Výroba traktorů Zetor opouští Česko, v Evropě se firmě nevyplatí
Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v moravské metropoli. Výrobu přesouvá do Indie, protože v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí, informovala firma.
Experti vyzývají k opatřením kvůli ekonomickým dopadům AI
Více než dvě stě výzkumníků a ekonomů, včetně šestnácti nositelů Nobelovy ceny a odborníků ze společností OpenAI, Anthropic a Google, vyzvalo vlády a představitele technologického sektoru, aby urychleně vytvořili pravidla a instituce, které se budou zabývat ekonomickými dopady umělé inteligence (AI). Ve společném prohlášení varují, že AI může vyvolat větší ekonomickou transformaci než průmyslová revoluce, ale v mnohem kratším časovém období.