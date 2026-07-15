SOUHRN: Zásadní události středy 15. července


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 15. července 2026.

Sněmovna schválila obnovení EET

Sněmovna ve středu schválila znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) od příštího roku. Má být jednodušší a bez tištěných účtenek. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu víc než 14 miliard korun. Nyní musí zákon projednat Senát a podepsat prezident.

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Sněmovna schválila obnovení EET
Ilustrační snímek


Série nových útoků USA zabila nejméně 30 civilistů, tvrdí Teherán

Nejnovější série amerických útoků na jih Íránu v posledních dnech zabila nejméně třicet civilistů, tvrdí íránská vláda s tím, že zranění utrpělo přes 260 lidí. Ve středu ve 12:00 SELČ zahájila armáda USA další vlnu útoků. Poslední skončila asi o osm hodin dříve, trvala sedm hodin. Íránské revoluční gardy tou dobou oznámily útoky na Bahrajn, Kuvajt či Jordánsko, píší agentury. Bahrajn a Kuvajt v noci útoky opravdu hlásily. Jordánská armáda sdělila, že zničila tři íránské rakety.

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Série nových útoků USA zabila nejméně 30 civilistů, tvrdí Teherán
Íránské rakety na archivním snímku z 12. listopadu 2025. Ilustrační foto


Čína nedávno zadržela českého občana

V Číně byl nedávno zadržen český občan, napsal server Seznam Zprávy. Ministerstvo zahraničí ČT informaci potvrdilo, čeští diplomaté v Pekingu jsou podle něj s Čechem v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů ale ministerstvo nebude záležitost dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace, dodal jeho mluvčí Adam Čörgő.

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Čína nedávno zadržela českého občana
Ilustrační foto


Ukrajina hlásí po útocích mrtvé, Kyjev drony zasáhl ruské tankery

Ruský útok na Oděsu si vyžádal tři mrtvé, uvedl ve středu šéf oblastní vojenské správy Oleh Kiper. Další tři lidé zahynuli podle úřadů v Sumách po útoku leteckými pumami. Po jednom mrtvém ohlásily ukrajinské úřady z Černihivské, Dněpropetrovské, Mykolajivské a Záporožské oblasti a Chersonu. Ukrajina zároveň zasáhla v Černém moři dvacet ruských lodí, z toho sedmnáct tankerů, uvedl velitel jejích dronových vojsk Robert Brovdi.

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Ukrajina hlásí po útocích mrtvé, Kyjev drony zasáhl ruské tankery
Po ruském útoku na Oděsu vypukl požár v tamním skladu


EU a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů

EU a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů, oznámila v Kyjevě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Má podle ní spojit ukrajinské bojové zkušenosti s unijní průmyslovou kapacitou. Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov předtím oznámil, že ukrajinské firmy získají přístup k programům EU a tři sta milionům eur (asi 7,25 miliardy korun). V Kyjevě se kromě toho koná summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny.

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EU a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjevě (15. července 2026)


Manažeři zdravotní pojišťovny dostali obří odchodné, Vojtěch to chce řešit

Ministerstva zdravotnictví a financí prověřují vyplácení odchodného pro exmanažery Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZMPV). Podle informací, které získal Český rozhlas Radiožurnál, dva z nich dostali přes dvacet milionů korun. Pojišťovna s 1,3 milionu pojištěnců je přitom několik let ve ztrátě v řádech stovek milionů. Resort zdravotnictví je ve věci připraven podat trestní oznámení, komentoval to šéf úřadu Adam Vojtěch (za ANO). Je podle něj třeba prověřit, zda nebyl spáchán trestný čin.

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Manažeři zdravotní pojišťovny dostali obří odchodné, Vojtěch to chce řešit
Adam Vojtěch


Při srážce autobusů na Kladensku se zranilo sedmnáct lidí

U Lidic na Kladensku ve středu ráno havarovaly dva autobusy Pražské integrované dopravy. Záchranáři ošetřili celkem sedmnáct lidí. Jedna žena má středně těžké zranění, vrtulník ji přepravil do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze. Další zranění jsou lehčí. Kladenští kriminalisté nehodu vyšetřují kvůli možnému podezření z obecného ohrožení, dechové zkoušky obou řidičů byly negativní.

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Po srážce autobusů na Kladensku je 17 zraněných, jedna žena vážně
Dopravní nehoda dvou autobusů na silnici I/61 u odbočky na Lidice (15. 7. 2026)


Devět zemí EU chce konec financování MOV kvůli účasti Ruska na olympiádě

Ministři devíti zemí Evropské unie odpovědní za sportovní problematiku vyzvali komisaře Glenna Micallefa, aby EU přestala financovat Mezinárodní olympijský výbor (MOV) kvůli jeho rozhodnutí zrušit zákaz pro Ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci účastnit olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska, uvedl server Politico.

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Devět zemí EU chce konec financování MOV kvůli účasti Ruska na olympiádě
Sídlo Ruského olympijského výboru v Moskvě


Dřív byli všude, teď vymírají. Vědci se pokoušejí zachránit piskoře a slunky

Rychlé změny světa ve 20. a 21. století mají dramatické dopady na ryby v Česku. Dříve prakticky všudypřítomné druhy z našich řek mizí stále rychleji. Potkalo to kdysi nejběžnější českou rybu, karase, teď klesají i počty dalších dvou druhů – slunky obecné a piskoře pruhovaného. Situaci chtějí zvrátit vědci z Biologického centra Akademie věd.

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Dřív byli všude, teď vymírají. Vědci se pokoušejí zachránit piskoře a slunky
Piskoř pruhovaný

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