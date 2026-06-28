Extrémní vedra nadále trápila Německo, Polsko i Slovensko


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Rekordně vysoké teploty zaznamenaly během neděle Německo i Polsko, nové maximum bylo naměřeno i pro slovenské hlavní město. V Německu předchozí rekord přitom padl teprve v sobotu. V Polsku naměřili ve městě Slubice na západě země 40,5 stupně. V Bratislavě pak krátce před 16:00 teplota na stanici ve čtvrti Koliba vystoupala na 39,5 stupně Celsia.

Na německé měřicí stanici Neissemünde u polské hranice naměřili meteorologové v neděli dle předběžných údajů 41,7 stupně Celsia. Dosavadní rekord byl ze soboty a činil 41,5 stupně. Ten předchozí 41,3 stupně byl z pátku.

Do pátku byla v Německu naměřenou rekordní teplotou hodnota 41,2 stupně, kterou zjistili 25. července 2019 na stanicích v Tönisvorstu a v Duisburgu v Severním Porýní – Vestfálsku.

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Ilustrační snímek

Rekordy se v Německu posouvaly ze západu na východ

V pátek pokořila rekord teplota naměřená na západě země v Saarbrückenu, v sobotu rekordní teplotu naměřili ve střední části země na stanici Drewitz v Sasku-Anhaltsku a v neděli na úplném východě u polské hranice. Hodnoty z pátku, soboty i neděle jsou podle DWD zatím předběžné.

O víkendu panovaly téměř po celém Německu teploty kolem 40 stupňů, od západu se v neděli začalo mírně ochlazovat. Výrazné ochlazení se čeká v noci na pondělí. Meteorologové varovali, že místy zřejmě přijdou silné bouřky doprovázené vydatným deštěm, kroupami a silnými poryvy větru.

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Vysokou teplotu zaznamenalo i Polsko

V Polsku v neděli padl absolutní teplotní rekord, ve městě Slubice na západě země bylo naměřeno 40,5 stupně. Podle agentury AFP to uvedla polská meteorologická agentura IMGW.

Slubice leží na hranici s Německem přibližně 40 kilometrů severně od Neissemünde, kde Němci naměřili rekordních 41,7 stupně.

Vedro ovlivnilo vlakovou dopravu na Slovensku

I v Bratislavě v neděli padl historický teplotní rekord, krátce před 16:00 teplota na měřicí stanici ve čtvrti Koliba vystoupala na 39,5 stupně Celsia. Napsal to portál imeteo.sk. Dosavadní rekord 39,4 stupně Celsia ve slovenské metropoli byl podle portálu ze srpna roku 2013. Vedra ovlivnila na Slovensku vlakovou dopravu. Národní vlakový dopravce ZSSK oznámil, že po snížení maximální povolené rychlosti na tratích kvůli vedrům nabírají dálkové vlaky zpoždění zhruba do 60 minut.

Více než 39 stupňů Celsia zaznamenali slovenští meteorologové druhý den v řadě, a to hned na několika místech země. Absolutní rekord v historii měření na Slovensku, a to 40,3 stupně Celsia, je z července 2007.

Mimořádně teplé počasí by na Slovensku mělo pokračovat též v úvodu příštího týdne. Také na pondělí a na úterý platí pro část země nejvyšší stupeň výstrahy před vysokými teplotami.

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