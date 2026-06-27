Vedra drtí Evropu, v Německu se teploty pohybují kolem čtyřicítky

Teplé počasí v Evropě o víkendu graduje, na stále více místech se teploty přibližují čtyřiceti stupňům Celsia, či je již překračují. Například téměř po celém Německu panují v sobotu odpoledne teploty kolem 40 stupňů Celsia. Tamní meteorologická služba (DWD) nevyloučila, že by někde mohly vyšplhat až na 42 stupňů. Vedra sužují například i Slovensko. Nový absolutní rekord padl v Dánsku. Agentura AFP pak propočetla, že nejméně 193 milionů obyvatel Evropy v sobotu zažije teploty přesahující 35 stupňů Celsia. Vlna veder se nyní přesouvá ze západní Evropy na její severovýchod.
Některé měřicí stanice v Německu hlásily už před polednem teploty kolem 36 stupňů. I na severu země, který bývá obvykle chladnější než jih, se teploty blíží ke čtyřicítce.
Například v Berlíně bylo krátce po poledni podle meteorologických webů 39 stupňů. Turisté v centru města často hledali úlevu od vedra v klimatizovaných kavárnách, galeriích či muzeích. Místní vzali podle regionálních webů útokem veřejné bazény a koupaliště a v obležení jsou také pláže u jezer v hlavním městě a jeho okolí. Krátce po poledni varovala berlínská veřejná koupaliště, že už nebudou prodávat další vstupenky.
Na severozápadě Německa by mohly večer podle předpovědí přerušit panující vedra silné bouřky doprovázené vydatným deštěm, kroupami a silnými poryvy větru.
Raději našimi vlaky necestujte, vyzval Deutsche Bahn
Společnost Deutsche Bahn i další železniční společnosti v sobotu vyzvaly, aby lidé dálkovými ani regionálními vlaky o víkendu necestovali, pokud to není nezbytně nutné. Důvodem je vliv vysokých teplot na železniční infrastrukturu i nebezpečí vzniku požárů v okolí tratí.
Společnost National Express, která provozuje regionální vlaky v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, dokonce v sobotu odpoledne na šest hodin zcela zastavila provoz. Obnovit ho chce až v 19:00.
Neděle podle meteorologů přinese na západ Německa mírné ochlazení, i tak budou ale teploty dosahovat až 38 stupňů. Ve východní části země pak budou teploměry ukazovat 39 až 41 stupňů. V Lužici, oblasti na pomezí Saska a Braniborska severně od české hranice, by mohla teplota vyšplhat dokonce až na 42 stupňů.
Nejteplejší noc Bratislavy
Vedra sužují také Slovensko, Bratislava zažila rekordně teplou noc, když ve čtvrti Koliba teplota neklesla pod 26,3 stupně Celsia. Překonala tak dosavadní rekord nejvyšší minimální teploty na této stanici ze srpna 2017, a to 24,8 stupně.
Vlna veder podle předpovědi Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ( ještě zesílí v neděli a v pondělí, kdy by maximální teploty mohly dosáhnout 40 stupňů Celsia. V pátek SHMÚ odhadoval, že rtuť teploměru může vystoupit až k 41 stupňům Celsia a že pravděpodobně bude překonán absolutní rekord v historii slovenských měření, a to 40,3 stupně z července 2007.
V jihozápadní části Slovenska platí nejvyšší výstraha před vysokými teplotami. Pro příští dny rozšířili meteorologové toto varování také na další regiony země. Slovenská policie upozornila obyvatele, aby při koupání v přírodě byli opatrní. Od pátku se policisté zabývali několika případy mrtvých lidí v jezerech v okolí Bratislavy.
Dánsko hlásí absolutní teplotní rekord
V Dánsku padl absolutní teplotní rekord pro tuto severskou zemi. Z oblasti severně od města Odense na ostrově Fyn hlásí v sobotu odpoledne místní meteorologická služba 36,6 stupně Celsia. „S touto teplotou jsme zažili nejteplejší den, jaký byl od roku 1874 zaznamenán,“ uvedla meteorologická služba na síti X s odkazem na rok, kdy bylo v zemi započato soustavné měření teplot. Rekordní hodnota byla naměřena na místním letišti Hanse Christiana Andersena.
Předchozí dánský rekord pochází z 10. srpna 1975, kdy byla v Holstebro zaznamenána teplota 36,4 stupně Celsia.
Vysokým teplotám čelí miliony Evropanů
Nejméně 193 milionů obyvatel Evropy, z toho 75 milionů v Německu, zažije v sobotu teploty přesahující 35 stupňů Celsia, vyplynulo z propočtu agentury AFP, podle které to je více než v pátek. V uplynulých dnech přitom rekordní červnové teploty zaznamenaly Británie, Francie, Švýcarsko a Německo. Nyní se vlna veder přesouvá na severovýchod Evropy, v Polsku může padnout více než sto let staré maximum.
Očekává, že maximální teploty překročí 30 stupňů v oblastech obývaných více než 404 miliony lidí v Evropě, bez Turecka, píše AFP, která svou analýzu opírá o údaje německé meteorologické služby DWD, populační projekce či data rakouské nevládní organizace Klimadashboard.
Velká část Evropy, od Francie po Polsko nebo chorvatské pobřeží Jaderského moře, čelí dalšímu parnému dni s vlnou veder nad 35 stupni, která vystavuje obrovské zátěži systémy zdravotní péče, poznamenala AFP. Nejvyšší stupeň varování před vedry platí například ve Švýcarsku, Německu, Rakousku a Maďarsku či v některých italských městech.
V celé Evropě jsou kvůli vedrům rušeny venkovní akce a lidé hledají způsoby, jak se ochladit. Uchylují se do kostelů, spí ve sklepě nebo navštěvují obchodní řetězce s mraženými potravinami, poznamenala agentura.