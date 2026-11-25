Spojené státy navrhují uvalení nových cel na 14 obchodních partnerů, včetně Evropské unie a Číny. S odvoláním na Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) o tom ve středu informovala agentura Reuters. Celní sazba na dovoz z EU bude do 15 procent v souladu s dřívější dohodou, kterou sedmadvacítka uzavřela s Washingtonem.
Podle nejmenovaného představitele USTR by si nicméně administrativa ponechala možnost sazbu zvýšit až na dvacet procent. Nové opatření má být náhradou rozsáhlých cel, která prezident Donald Trump zavedl loni, než je americký nejvyšší soud letos v únoru zrušil. Od července platí nová cla s jiným odůvodněním, na EU se od té doby vztahuje dočasná globální sazba deset procent.
Spojené státy v novém odůvodnění své partnery obviňují z toho, že poškozují americké společnosti podporou vlastní domácí průmyslové výroby. To podle Washingtonu umožňuje tamním firmám zaplavovat světové trhy levnějším zbožím a podkopávat pozici amerických výrobců. Návrh bude předmětem lhůty pro podání připomínek a než vstoupí v platnost, musí se konat veřejné slyšení. Podle představitele USTR to může zavedení cel odložit až na leden.
Nejvyšší sazba je u Číny
Nejvyšší sazba, a to dvacet procent, by dopadla na Čínu, kterou Spojené státy viní z největšího přetlaku kapacit v odvětvích od výroby oceli přes elektromobily až po solární panely. Cla by se u Číny přičítala k přibližně 25procentním clům z Trumpova prvního funkčního období.
Nedotknou se ale čínského dovozu za zhruba 30 miliard dolarů, u něhož Washington zvažuje snížení cel. Sazba zároveň nepřekročí dvacetiprocentní strop, který platí od loňského obchodního příměří s Pekingem, které vyprší 10. ledna 2027.
Peking obvinění z nadbytečných kapacit odmítl. „Takzvaný přetlak kapacit je falešný problém a Čína se proti jeho zneužívání jako záminky k politické manipulaci staví,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun. Odvetou však nepohrozil. Americký představitel uvedl, že Washington s Pekingem usilují o stabilitu, nedávné Trumpovo setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem označil za skvělé.
Limity budou platit i pro další státy
Pro ostatní partnery mají platit limity sjednané v obchodních dohodách. Strop patnáct procent platí pro EU, Japonsko, Jižní Koreu a Tchaj-wan, strop devatenáct procent pak pro Malajsii. Nová cla se nebudou sčítat se cly deset procent či 12,5 procenta, jež administrativa v červenci uvalila na šedesát obchodních partnerů kvůli údajně laxnímu vymáhání zákazů nucené práce. Konkrétní sazby mají být zveřejněny ve Federálním registru.
Trump se k novým clům zavázal i přes prohru republikánů ve volbách do Kongresu. Podle průzkumu Reuters/Ipsos po volbách ze začátku tohoto měsíce by 62 procent Američanů podpořilo úsilí o zrušení cel.
Kromě EU a Číny se návrh týká Bangladéše, Kambodže, Indie, Indonésie, Japonska, Jižní Koreje, Malajsie, Singapuru, Švýcarska, Tchaj-wanu, Thajska a Vietnamu. Zatím jsou z nových cel vyňaty Mexiko a Norsko.
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