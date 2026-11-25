Mimořádný summit Evropské unie v Bruselu by měl na konci pracovního týdne schválit klíčové kontury víceletého rozpočtu. Podle předsedy Evropské rady Antónia Costy „nastal čas na dohodu“, jak uvedl v dopise adresovaném lídrům členských zemí. Dohodu ovšem může zkomplikovat spor o finanční podporu Ukrajině. Česko a další tři země daly najevo, že se na ní podílet nechtějí. Německo však trvá na jednotném zapojení celé sedmadvacítky a hrozí zablokováním jednání.
Na jedné straně stojí Berlín, na té druhé Bratislava, Budapešť, Sofie a Praha. Německo chce dlouhodobý rozpočet EU pro roky 2028 až 2034 svázat s finanční pomocí Ukrajině. Maďarsko, Slovensko, Bulharsko i Česko to ale v různé míře odmítají. Téma teď výslovně zmínil v aktuálním dopise adresovaném všem lídrům členských zemi i předseda Evropské rady Costa.
„Bude rovněž nutné projednat, jak společně s partnery zajistit pokrytí finančních potřeb Ukrajiny na rok 2027 – v návaznosti na návrh předložený Komisí – také pro následující období,“ předestřel Costa. „Naše podpora Ukrajině je zároveň investicí do bezpečnosti samotné Evropy,“ dodal.
Ve sporu o pomoc Kyjevu však proti sobě stojí rozdílné váhy. Německo jako evropský ekonomický hegemon patří přirozeně k zemím, které unijní finance dlouhodobě a štědře dotují. Jen loni podle dat Evropské komise vložila Spolková republika do společného rozpočtu zhruba o 22 miliard eur (zhruba 537,4 miliardy korun) víc, než z něj sama čerpala.
Země, které zpochybňují pomoc Ukrajině, ale mají na rozdíl od Německa tradičně pozitivní saldo. Česko bez započtení takzvaných Nástrojů EU na podporu oživení čerpalo o 31 miliard korun více, než odvedlo, tedy v přepočtu přes jednu miliardu eur. To je suma víceméně srovnatelná s tou, kterou si mohly započíst Slovensko i Bulharsko.
Maďarsko během vlády expremiéra Viktora Orbána v tomto ohledu sice zaostávalo, ovšem nijak výrazně. Tato kladná bilance ale nijak nepovzbuzuje chuť podpořit také společnou solidaritu s Ukrajinou, která bude v příštím roce podle prezidenta Volodymyra Zelenského potřebovat pomoc ve výši až 115 miliard eur (asi 2,8 bilionu korun).
Pokračující neshody uvnitř V4
Nic na tom nezměnil ani středoevropský summit na začátku týdne v Bratislavě. Právě Ukrajina se ukázala jako téma, které doprovází stále viditelné spory uvnitř visegrádské čtyřky. Polský premiér Donald Tusk žádá kolegy o větší podporu Kyjeva – i kvůli pátečnímu pádu ruských raket na polské území.
Slovenský premiér Robert Fico (Smer) ovšem namítá, že pokud Unie najde desítky miliard eur pro Ukrajinu, měla by je najít i pro vlastní problémy, například pro boj s cenami energií.
Předseda české vlády Andrej Babiš (ANO) žádá finanční pomoc Kyjevu zcela oddělit z unijního rozpočtu. Oba lídři odmítají přispívat na ukrajinský úvěr, místo toho tlačí na jednání. Podle českého postoje by měly peníze jít hlavně na poválečnou obnovu Ukrajiny.
To, co na novém rozpočtu visegrádskou čtyřku trápí nejvíce, jsou menší dotace pro regiony – tedy fond soudržnosti i zemědělská politika. I proto, že nově mají být sloučeny do jednoho společného balíku.
Kompromis, kde budou všichni „podobně nespokojeni“
„Vyjednávání jsou těmi nejtěžšími, které na celé Evropské unii jsou,“ zdůraznil v Horizontu ČT24 ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum Martin Vokálek. Z jednání podle něj nikdo neodchází stoprocentně spokojený, je prý potřeba najít kompromis, kde budou všichni „podobně nespokojeni“.
„V minulosti se vždycky ukázalo, že je potřeba alespoň jeden, někdy dva tyto výjimečné summity o evropském rozpočtu, aby každý z lídrů našel kompromis a zároveň ukázal, že se snažil každé jednání a schůzku prosadit to nejdůležitější,“ vypočetl. Kompromis podle Vokálka nebude nalezen v tomto týdnu, v prosinci má ještě zasednout Evropská rada.
Kalkuluje s tím, že by finální dohoda měla padnout na začátku příštího roku, respektive v jeho první třetině. Dlouhodobý evropský rozpočet se dle něj propíše do toho, jak bude celá EU fungovat v dalších letech. „Musíme najít shodu ideálně před tím, než se v řadě států obmění vlády a bude možná ještě mnohem složitější najít kýženou dohodu mezi 27 státy,“ dodal.
- Svět
- Ekonomika
- Evropská unie
- EU
- Evropská rada
- Evropská komise
- Rozpočet
- Debata
- Brusel
- Summit
- Německo
- Berlín
- Slovensko
- Bratislava
- Bulharsko
- Sofie
- Maďarsko
- Budapešť
- Praha
- Ukrajina
- Kyjev
- Rusko
- Ruská invaze na Ukrajinu
- Viktor Orbán
- Zemědělství
- Dotace
- V4
- Visegrádská čtyřka
- Robert Fico
- Smer
- Andrej Babiš
- ANO
- Europeum
- Martin Vokálek
- António Costa
- Výběr
- Výběr redakce