Trump čelí po volební porážce tlaku republikánů na změnu kurzu, píše Reuters

Americký prezident Donald Trump čelí po úterních volbách do Kongresu rostoucímu tlaku ze strany republikánů, kteří požadují změnu jeho dosavadní politiky, píše agentura Reuters. Demokraté získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu a v klíčových soubojích porazili kandidáty podporované Trumpem. Prezidentovi republikánští spojenci a stratégové nyní volají po personálních změnách v Bílém domě i přehodnocení některých kroků, které podle nich přispěly k volební porážce. Kritizují zejména válku s Íránem a zavedení cel.
Republikánští spojenci a stratégové vyzvali Trumpa, aby obměnil personální obsazení Bílého domu, obnovil disciplínu a upustil od politik, které podle nich přispěly k volebním ztrátám. Prezident totiž vstupuje do posledních dvou let svého funkčního období, připomíná Reuters.
Zkušený republikánský stratég John Feehery označil výsledky voleb za „obrovskou katastrofu“ pro Trumpa. „Musí udělat personální čistku,“ prohlásil s tím, že prezident podle něj každým dalším dnem ztrácí politickou sílu.
Trump však zatím nenaznačil, že by výsledky voleb považoval za důvod ke změně dosavadního směřování. „Nevnímám to jako ránu pro sebe,“ řekl v úterý pozdě večer stanici Fox News. Demokraté přitom nyní budou moci blokovat Trumpovy legislativní návrhy, vyšetřovat jeho administrativu a zpochybňovat jeho nominace do vysokých funkcí. Očekává se proto, že prezident, který již dosud rozsáhle využíval výkonné pravomoci, bude ještě více spoléhat na jednostranná rozhodnutí.
Vedle způsobu prosazování své politiky se Trump bude muset rozhodnout také o jejím dalším směřování. Někteří republikáni se totiž obávají, že se jeho dosavadní agenda stala politickou přítěží, zejména pro možné nástupce, kteří zvažují kandidaturu na prezidenta v roce 2028.
První náznaky takového postoje se objevily již ve středu, kdy se viceprezident JD Vance, považovaný za pravděpodobného Trumpova politického nástupce, od prezidenta do určité míry distancoval a volební porážku připsal válce s Íránem. Podle republikánských stratégů a stranických představitelů by podobných případů mohlo přibývat, pokud republikáni dospějí k závěru, že Trumpův dlouhodobý vliv na stranické voliče slábne.
V Bílém domě panuje napětí
Vysoce postavení spolupracovníci prezidenta se podle jednoho z vysokých představitelů Bílého domu připravují na odchody zaměstnanců, možné změny ve vládě a vyšetřování ze strany demokratů. Představitel, který hovořil pod podmínkou anonymity, popsal pro Reuters atmosféru uvnitř administrativy jako mimořádně špatnou.
„Být tady právě teď je naprosto příšerné,“ řekl. „Morálka už nemůže být horší,“ svěřil se. Podle tohoto představitele interní průzkumy již šest týdnů před volbami varovaly, že republikánům hrozí ztráty v obou komorách Kongresu. Trump však navzdory upozorněním na politické důsledky odmítl změnit přístup k válce s Íránem. „Nakonec mu to bylo prostě jedno,“ prohlásil představitel. „Odmítal kohokoli poslouchat,“ uzavřel.
Trump v úterý pozdě večer připustil, že osm měsíců trvající válka s Íránem republikánským kandidátům uškodila. Rozhodnutí zahájit konflikt však hájil.
Obavy republikánů se ale netýkaly pouze války. Podle jednoho z republikánských politických poradců začali celostátní straničtí stratégové během léta zaznamenávat rostoucí nespokojenost republikánských i nezávislých voličů s tím, že se prezident věnuje výstavbě tanečního sálu v Bílém domě a rekonstrukcím ve Washingtonu.
Tento trend vyplynul ze skupinových diskusí s voliči, které se uskutečnily v rámci příprav na vyrovnané senátní souboje například v Michiganu a Iowě. „Pokud Trump stráví příští dva roky mluvením o stejných nesmyslech, v dalších volbách znovu utrpíme drtivou porážku,“ uvedl poradce.
Trump přesto ve středu neplánovaně pozval novináře na prohlídku staveniště tanečního sálu a obhajoval čas, který projektu věnuje. Bílý dům zároveň na veřejnosti zaujal vzdorovitý postoj. Na sociálních sítích zveřejnil fotografii Trumpa s nápisem: „Veřejné oznámení: TRUMP JE STÁLE VAŠÍM PREZIDENTEM.“
Trump si nadále zachovává značné pravomoci. Agentura Reuters již dříve informovala, že Bílý dům několik měsíců připravuje exekutivní opatření v oblasti imigrace, cel, bydlení a federálních výdajů. Ta by prezidentovi mohla umožnit prosazovat části jeho agendy navzdory odporu demokratů. Výkonné pravomoci však administrativu neochrání před vyšetřováním ze strany Kongresu.