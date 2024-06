Růst příjmů domácností je pozitivnější, než jsme čekali, řekl Stanjura. Podle Schillerové není důvod k oslavě

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v Událostech, komentářích řekl ke zprávě o růstu příjmů v Česku, že je lepší, než se očekávalo. Spokojen je také s odhadem vývoje ekonomiky, která má růst o 1,5 procenta, což je podle něj třikrát rychleji než v eurozóně. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová si ale myslí, že důvod k oslavám není. To, že rostou reálné mzdy, je podle ní normální. Naopak normální prý nebylo to, že klesaly. Schillerová podotkla, že lidé teď sice utrácejí víc, ale ne tolik, kolik by mohli.

Z toho, že ekonomika poroste, by měla mít podle Stanjury radost i opozice. „Já jsem velmi skeptický k tomu, že by růst HDP byl zásluhou kterékoliv vlády. To dělají oni (ANO), že jakákoliv pozitivní zpráva byla zásluhou vlády Andreje Babiše a za jakoukoliv negativní mohl někdo jiný. Ono to tak není. My musíme spoléhat na podnikatelského ducha, na to, jak ti, kteří platí daně, jsou šikovní. Když se bude dařit jim, tak se bude dařit i státním financím,“ upozornil.

Schillerová nevidí situaci tak pozitivně. „Já bych nechtěla být kazitelem oslav, které slyším. Jestliže nám po více než dvou letech, kdy klesaly reálné mzdy nejvíce ze zemí OECD, teď stouply o 4,8 procenta, tak to skutečně není žádný důvod k oslavě,“ poznamenala. To, že rostou reálné mzdy je podle ní normální stav, a naopak to, že klesaly, normální nebylo. „To, že porostou reálné mzdy, ten propad je ale pořád velký, je normální. Stejně jako je normální, že má růst HDP. Tak jako jsou věci přitahovány k Zemi gravitační silou, tak je normální, že v čase roste HDP a reálné mzdy,“ dodala.

Schillerová je ale přesvědčena o tom, že lidé neutrácejí tolik, kolik by utrácet mohli. „Obezřetnost je tam evidentní, to říkají i statistici,“ uvedla. Ptala se také na to, jak je možné, že Polsko roste o deset procent, což ale Stanjura odmítl. „Podle prognóz Evropské komise, Mezinárodního měnového fondu, OECD poroste eurozóna o 0,5 procenta a Česká republika o 1,5. To je třikrát rychleji než eurozóna, to jsou fakta,“ řekl. „To aspoň potvrzuje, že euro nikoho nezachrání,“ dodala Schillerová.

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu za leden až květen činí 210,4 miliardy korun. Stanjura uvedl, že je to hodně. „Je to ale méně, než to bylo v předchozích letech. Když se loni říkalo, že je to čtvrtý nejhorší výsledek státního rozpočtu, tak letos bude pátý nejhorší a příští rok šestý nejhorší. Je iluze, že když máte mandatorní výdaje schválené zákony, že jste během dvou let schopni být ze 420 miliard deficitu na nule. Kdo to tvrdí, není politický realista,“ upozornil. Důležité podle něj je, jaký bude dluh v procentech vůči HDP, a letos má být 2,3 procenta. „To číslo se výrazně zlepšuje,“ dodal.

Schillerová upozornila, že po květnu je schodek třetí nejhorší. „My jsme ale nikdy neříkali, že za čtyři nebo pět let byste měli být na nule, to je nereálné. My jsme na rozdíl od vás nemluvili o tom, že ušetříme sto miliard, že ušetříme osmdesát miliard, a to jste neušetřili. Naopak si myslím, že je potřeba se podívat do struktur plnění. Mě tam zarazilo to, že je tam pokles dotace do Státního fondu dopravní infrastruktury o nějakých 9,1 procenta,“ sdělila.

V roce 2022 skončil rozpočet se schodkem 360,4 miliardy, plánovaný deficit byl 375 miliard. Za loňský rok byl schodek nakonec 288,5 miliardy, přičemž schválený deficit byl 295 miliard. Na letošek se počítá s 252 miliardami.