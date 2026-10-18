Vláda odkládá snížení firemních daní

Vládní koalice odkládá snížení daně z příjmu firem z 21 na 19 procent, ačkoliv jde o jeden z jejích největších ekonomických slibů. Podle nového propočtu ministerstva financí by kvůli snížení firemní daně o dva procentní body veřejné rozpočty přišly o třicet miliard ročně. Šéfka resortu Alena Schillerová (ANO) ČT řekla, že momentálně si stát nemůže takto výrazný výpadek dovolit. Místo toho plánuje kabinet nabídnout firmám výhodnější odpisy – třeba na vědu a výzkum nebo pro nově založené společnosti.
„Nepřipravuju zatím snížení, to říkám otevřeně. Když se bavím s podnikateli a navštěvuji různá ekonomická a podnikatelská fóra, podnikatelé včetně Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, volají spíše po odpisové politice,“ uvedla Schillerová.
Ve svém programovém prohlášení přitom vláda slibuje obojí – snížení daní z příjmu firmám o dva procentní body i rychlejší odpisy. Nižší daň vysvětluje podpořením podnikání, investicemi, atraktivitou Česka a tvorbou pracovních míst. Zvýšení z 19 na 21 procent prosadila před třemi lety vláda Petra Fialy (ODS).
Nyní ale ministryně financí připouští, že na navrácení sazby daně na 19 procent zatím kabinet nenašel peníze. „Soustředím se na opatření, které nám pomůže snižovat strukturální deficit. To je teď pro mě klíčový úkol,“ vysvětlila.
Vláda slib ruší, kritizuje opozice
Podle sněmovní opozice však znamená odklad slibu jeho faktické zrušení. Důvodem je hlavně vysoký schodek státního rozpočtu. „Je to další velké porušení slibu, který (vláda) dávala podnikatelům před volbami. Ono to ale v realitě státního rozpočtu opravdu možné není. Pak se ale ptám, proč to Alena Schillerová slibovala,“ kritizuje první místopředseda STAN Lukáš Vlček.
„Stávající vládní koalice v oblasti veřejných financí, respektive financí, porušuje veškeré sliby,“ míní místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS). „Slibovali, že nebudou zvyšovat daně, teď už přichází s jednotlivými daněmi, které budou v nadcházející době růst,“ říká.
Kvůli slibovanému snížení daně firem by přišly veřejné finance o třicet miliard. Vláda přitom hodlá v příštích letech deficit o desítky miliard snižovat. „Já osobně nevidím prostor pro snižování daní, ale rozhodně bojujeme proti jejich zvyšování,“ tvrdí ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).
Snížení firemní daně by uvítala třeba tlumačovská firma RIM, jež vyrábí kancelářská křesla, židle či sedačky. Zaměstnává stovku lidí a utrží ročně skoro půl miliardy. „Jsou to řádově stovky tisíc korun, ale jde principiálně o to, že potřebujeme vytvořit takové prostředí, které nám umožní zisky zvyšovat a být konkurenceschopní,“ vysvětluje výkonný ředitel Martin Dorotík.
Zrychlení odpisů
„Nemusí to být pouze o snižování sazby daně, ale může se snižovat i daňový základ třeba formou odpisů, aby se peníze využily pro další investice, inovace a další věci,“ navrhuje člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).
Podle Schillerové nepůjde o odpisy na všechno. „To by se nedalo ufinancovat. Budou na věci s vysokou přidanou hodnotou, na start-upy, na vědu a výzkum. Tímto směrem se zaměřujeme,“ říká.
Za efektivnější zrychlení odpisů považuje další členka rozpočtového výboru Vendula Svobodová (Piráti). „To bychom podporovali. Není to plošné opatření a cílí přesně tam, kam má. Podpoří to firmy, které v Česku investují,“ míní.
Kabinet plánuje rychlejší odpisy vybraných investic prosadit během příštího roku s platností od 1. ledna roku 2027.