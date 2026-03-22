Schillerová preferuje zrychlené firemní odpisy před snížením korporátní daně

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla České televizi, že namísto snížení daně z příjmu firem z 21 na 19 procent se kloní ke zrychlení firemních odpisů. V programovém prohlášení kabinet přitom avizoval obojí, ministryně ale nyní vzkazuje, že to si stát dovolit nemůže.
Šéfka státní kasy prohlásila, že zástupci podnikatelských svazů a spolků upřednostňují výhodnější odpisy před snížením firemní daně o dvě procenta. Změna u odpisů by měla dle ní konkrétní dopad na zrychlení hospodářského růstu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) k celé věci uvedl, že ještě není úplně jasné, která varianta to nakonec bude.
Daň z příjmu firem je velmi výnosná
Inkaso od firem patří k nejvyšším daňovým příjmům státu. Nejvíce přináší pojistné na sociální zabezpečení (v roce 2025 na něm bylo vybráno 806 miliard korun), druhá je DPH (loni 414 miliard) a třetí právě daň z příjmů právnických osob (loni 221 miliard).
Podle ministerstva financí by slíbeným snížením daně rozpočet přišel až o 21,8 miliardy ročně. Peníze by zůstaly firmám. Zrychlení odpisů namísto snížení daně upřednostňuje i opozice. Zároveň ale kritizuje hnutí ANO, že připouští nedodržení důležitého předvolebního slibu.
Růst daně z příjmu firem z devatenácti na jednadvacet procent prosadil kabinet Petra Fialy (ODS) před téměř dvěma a půl lety. Poprvé pak firmy zaplatily vyšší daň za rok 2024.
Babišova vláda, která nedávno tu Fialovu vystřídala, slíbila v programovém prohlášení jak pokles firemní daně („Snížíme daň z příjmů právnických osob na 19 procent, abychom podpořili podnikání, investice, atraktivitu Česka a tvorbu pracovních míst“), tak i rychlejší odepisování firemního majetku („Zavedeme rychlejší a efektivnější daňové odpisy investic.“)
Ministryně nyní uvádí, že splnění obou slibů z programového prohlášení by bylo pro stát příliš drahé. „Ty argumenty jsou pádné, takže jsme se o tom začali bavit už i s panem premiérem. A vnímáme oba dva, že to má velkou relevanci. Abychom udělali obojí, to říkám otevřeně, by rozpočtově bylo velmi, velmi náročné,“ přiznává Schillerová
Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) by vláda mohla prosadit zrychlení firemních odpisů s platností od začátku roku 2028.
SPD chce dál snížení daně
Koaliční SPD naopak chce, aby kabinet snížení daně firmám prosadil. „Samozřejmě preferuji, aby se dodržovalo programové prohlášení, kde máme jasně napsáno, že chceme snížit daň z příjmu právnických osob,“ nechal se slyšet předseda hnutí SPD Tomio Okamura.
Ministr pro sport a zdraví koaličních Motoristů Boris Šťastný říká, že podnikatelské prostředí by určitě uvítalo zrychlení odpisů, protože je to podpora investic. „Obojí nepůjde. Skutečně, alespoň jedno z těch opatření musíme prosadit,“ míní.
Jak to vidí opozice
Poslankyně za Piráty Vendula Svobodová k tématu řekla, že „my jsme to kritizovali, protože by to byl opravdu zásah do rozpočtu, je to nějakých 20 miliard, možná až 25.“
Exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) soudí, že „je to další z mnoha nesplněných volebních slibů – po důchodové reformě, po muniční iniciativě“.
Poslanec Vojtěch Munzar (ODS) pak považuje sliby hnutí ANO, jak ty před volbami, tak v programovém prohlášení, za příliš ambiciózní.