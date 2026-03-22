Schillerová preferuje zrychlené firemní odpisy před snížením korporátní daně


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Vláda zřejmě nebude snižovat daně firmám
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla České televizi, že namísto snížení daně z příjmu firem z 21 na 19 procent se kloní ke zrychlení firemních odpisů. V programovém prohlášení kabinet přitom avizoval obojí, ministryně ale nyní vzkazuje, že to si stát dovolit nemůže.

Šéfka státní kasy prohlásila, že zástupci podnikatelských svazů a spolků upřednostňují výhodnější odpisy před snížením firemní daně o dvě procenta. Změna u odpisů by měla dle ní konkrétní dopad na zrychlení hospodářského růstu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) k celé věci uvedl, že ještě není úplně jasné, která varianta to nakonec bude.

Daň z příjmu firem je velmi výnosná

Inkaso od firem patří k nejvyšším daňovým příjmům státu. Nejvíce přináší pojistné na sociální zabezpečení (v roce 2025 na něm bylo vybráno 806 miliard korun), druhá je DPH (loni 414 miliard) a třetí právě daň z příjmů právnických osob (loni 221 miliard).

Podle ministerstva financí by slíbeným snížením daně rozpočet přišel až o 21,8 miliardy ročně. Peníze by zůstaly firmám. Zrychlení odpisů namísto snížení daně upřednostňuje i opozice. Zároveň ale kritizuje hnutí ANO, že připouští nedodržení důležitého předvolebního slibu.

Návrh programového prohlášení vlády České republiky, listopad 2025
Růst daně z příjmu firem z devatenácti na jednadvacet procent prosadil kabinet Petra Fialy (ODS) před téměř dvěma a půl lety. Poprvé pak firmy zaplatily vyšší daň za rok 2024.

Babišova vláda, která nedávno tu Fialovu vystřídala, slíbila v programovém prohlášení jak pokles firemní daně („Snížíme daň z příjmů právnických osob na 19 procent, abychom podpořili podnikání, investice, atraktivitu Česka a tvorbu pracovních míst“), tak i rychlejší odepisování firemního majetku („Zavedeme rychlejší a efektivnější daňové odpisy investic.“)

Ministryně nyní uvádí, že splnění obou slibů z programového prohlášení by bylo pro stát příliš drahé. „Ty argumenty jsou pádné, takže jsme se o tom začali bavit už i s panem premiérem. A vnímáme oba dva, že to má velkou relevanci. Abychom udělali obojí, to říkám otevřeně, by rozpočtově bylo velmi, velmi náročné,“ přiznává Schillerová

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) by vláda mohla prosadit zrychlení firemních odpisů s platností od začátku roku 2028.

SPD chce dál snížení daně

Koaliční SPD naopak chce, aby kabinet snížení daně firmám prosadil. „Samozřejmě preferuji, aby se dodržovalo programové prohlášení, kde máme jasně napsáno, že chceme snížit daň z příjmu právnických osob,“ nechal se slyšet předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Ministr pro sport a zdraví koaličních Motoristů Boris Šťastný říká, že podnikatelské prostředí by určitě uvítalo zrychlení odpisů, protože je to podpora investic. „Obojí nepůjde. Skutečně, alespoň jedno z těch opatření musíme prosadit,“ míní.

Jak to vidí opozice

Poslankyně za Piráty Vendula Svobodová k tématu řekla, že „my jsme to kritizovali, protože by to byl opravdu zásah do rozpočtu, je to nějakých 20 miliard, možná až 25.“

Exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) soudí, že „je to další z mnoha nesplněných volebních slibů – po důchodové reformě, po muniční iniciativě“.

Poslanec Vojtěch Munzar (ODS) pak považuje sliby hnutí ANO, jak ty před volbami, tak v programovém prohlášení, za příliš ambiciózní.

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali navrhovanou horní hranici pro úroky

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali vládní návrh, podle nějž má při poskytování spotřebitelských úvěrů platit horní hranice pro úroky. Jiný výpočet by platil pro malé půjčky do dvaceti tisíc na dobu do jednoho roku a další pro zbytek úvěrů. Diskuse na toto téma se zúčastnili člen Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů Jakub Hauptmann, právník Konsorcia dluhových poraden Jakub Sosna a hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Pořad se věnoval také problematice rodinného podnikání, o níž hovořili generální ředitel Newton University Jiří Koleňák a majitel firmy Koupelny Syrový Matouš Syrový. Debata se týkala i rekordní investice do českého start-upu Mews, o níž hovořil partner investiční skupiny DEPO Ventures Petr Šíma. Diskusí provázeli Nina Ortová a Jakub Musil.
před 6 hhodinami

VideoRůst cen pohonných hmot „prosakuje“ i do lesních prací, dřevo může zdražit

Rostoucí ceny pohonných hmot v souvislosti s válkou na Blízkém východě zvyšují náklady i dřevařským firmám a lesním hospodářům. Hodně paliva spotřebují například při těžbě. Zdražuje ale i přeprava dříví. To se časem může promítnout i do cen pro koncové zákazníky. O zdražení své práce hovoří i dřevorubci, někteří prý se stoupajícími cenami bojují dlouhodobě. Růst nákladů pak zasáhne rovněž lesníky. Prodraží se jim například jarní sázení.
před 11 hhodinami

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter. Mluvčí tuzemského ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő sdělil, že Česko podpisem potvrdilo své pozice a solidaritu se spojenci.
včeraAktualizovánovčera v 14:16

Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022

Průměrná cena benzinu v tuzemsku vzrostla kvůli bojům na Blízkém východě na 40 korun za litr, což je nejvíce od května 2024. Nafta zdražila na průměrných 44,62 koruny za litr, naposledy byla obdobně drahá v listopadu 2022, plyne z údajů společnosti CCS. Ceny paliv setrvale rostou v reakci na izraelsko-americké údery v Íránu. Průměrná cena naturalu od té doby stoupla o 6,40 koruny a diesel, na jehož ceně se vývoj podepisuje výrazněji, zdražil o 11,50 koruny.
včeraAktualizovánovčera v 14:06

Video„Je realistický,“ hájí rozpočet Nacher. Skopeček tepe deficit i výdaje na obranu

Prezident Petr Pavel v pátek podepsal státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Ten už vyšel ve Sbírce zákonů, Česko tak přestalo hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Hlava státu však vládě vytýká nízké výdaje na obranu. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) je však v letošním rozpočtu oproti loňskému skutečnému o 24 miliard korun na obranu více. Ze schodku prý radost nemá, ovšem rozpočet označil za „realistický a pravdivý.“ Místopředseda dolní komory Jan Skopeček (ODS) tvrdí, že prezident nemá do rozpočtového procesu zasahovat případným vetem, ale jeho výhrady – včetně vysokého deficitu i výdajů na obranu – ocenil. Rozpočet dle něj není v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
včera v 13:50

USA dočasně povolily nákup sankcionované íránské ropy již naložené na tankerech

Spojené státy povolily zemím nakupovat po dobu třceti dní sankcionovanou íránskou ropu, která je již naložena na tankerech na moři. Píše o tom agentura AFP. Povolení se týká také naložených ropných produktů. Podle AFP jde o snahu stabilizovat světové trhy s ropou. Americký ministr financí Scott Bessent na síti X uvedl, že tímto rozhodnutím USA rychle uvolní asi 140 milionů barelů íránské ropy.
včeraAktualizovánovčera v 03:03

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly, pak znovu zamířily vzhůru

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly po zprávě, že Izrael přestane utočit na energetickou infrastrukturu v Íránu. Počet íránských útoků na energetiku se proti začátku týdne rovněž snížil, což pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg. Odpoledne se ale ceny vrátily k růstu.
20. 3. 2026Aktualizováno20. 3. 2026
