Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) by chtěla ještě do konce letošního roku předložit vládě přinejmenším stomiliardový konsolidační balíček. Koaliční partneři jsou připraveni o návrzích jednat, ke zvyšování daní ale mají výhrady. Snižování schodku podporuje opozice, například hnutí STAN i lidovci vyzývají vládu, aby s nimi o růstu daní i o úsporách jednala.
„Bavím se o aspoň sto miliardách snižování deficitu, uvědomujeme si, že musíme mít ty věci v účinnosti v polovině roku 2027 tak, abych je mohla promítnout do rozpočtu 2028,“ říká Schillerová.
Potřebné kroky k nižšímu schodku probírali lídři vládních stran i na jednání koaliční rady. „S panem premiérem jsem teď téměř v denním kontaktu včetně víkendu, abychom to mohli představit koaličním partnerům. Moje ambice je, aby to bylo schváleno nejpozději do konce roku,“ připustila Schillerová.
Poté, co sněmovna v pátek schválila daň pro rafinerie, teď Andrej Babiš (ANO) s Alenou Schillerovou zvažují i růst dalších daní. Jednají mimo jiné o zavedení sektorových daní pro banky, zbrojaře či energetické firmy. „Jsou tady oblasti, kterým v důsledku ekonomické situace a různých konfliktů a vůbec toho, jaké jsou problémy v ekonomice, rostou nebývale ekonomické zisky,“ domnívá se.
Řeší se dopady na lidi i hospodářský růst
„Neustále zaznívá, že to nebudou daně, které dopadnou na lidi, ale samozřejmě, že to dopadne na lidi. Když zdaníte banky, tak ty banky to samozřejmě přenesou do svých konečných poplatků a všech dalších služeb,“ hodnotí vládní záměry první místopředseda lidovců Benjamin Činčila.
„Když se podíváte do hospodářské strategie (ministra průmyslu) Karla Havlíčka (ANO), když se podíváte do programového prohlášení této vlády, která získala na základě toho programového prohlášení důvěru sněmovny, tak si tam přečtete: nebudeme zvyšovat žádné daně. Lhali vám, jsou to podfukáři,“ míní místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).
Zavedení nových daní připouští i Havlíček. Podle něj ale nesmí ohrozit hospodářský růst nebo stabilitu konkrétního podnikatelského sektoru. „Sektorové daně pro banky by nemusely ohrozit nijak hospodářský růst, protože tam to není ten bezprostřední dopad do tahounů ekonomiky,“ uvedl.
Vládní strany chtějí v roce 2028 snížit schodek oproti roku 2027 o šedesát miliard. Vzhledem k automatickému růstu výdajů na důchody nebo na platy učitelů ale musí být konsolidační balíček podstatně větší.
Opozice vyzývá k debatě
„My jako Starostové vyzýváme k tomu, abychom se spojili napříč koalicí a opozicí a připravili takovou daňovou reformu, která skutečně bude efektivní a přinese v podstatě ty finanční prostředky, které vypadly zrušením superhrubé mzdy,“ nabádá místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN).
Už teď je jasné, že koaliční debata o růstu daní i o případných škrtech bude složitá. „Motoristé v tuto chvíli vychází z programového prohlášení vlády, ve kterém je napsáno, že nebudeme zvyšovat daně. Uvidíme, jakým způsobem se k tomu postaví ministerstvo financí,“ uvedl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). „Co se týče SPD, tak my máme v programu nezvyšování daní českým občanům,“ připojil postoj za další vládní hnutí jeho předseda Tomio Okamura.
„Jsem skutečně zvědavá, kam by chtěli sáhnout, aby se to nedotklo jejich programového prohlášení, kde mimo jiné mají, že nechtějí zvedat daně,“ poznamenala za opozici členka sněmovního rozpočtového výboru Vendula Svobodová (Piráti).
Vládní balíček snižující pro rok 2028 schodek státního rozpočtu by měli poslanci projednávat v prvním čtvrtletí příštího roku. Kabinet by ho chtěl definitivně schválit do prázdnin.
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