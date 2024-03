Pavlův první rok na Hradě: Jmenovaní soudci, povýšení generálové, výzva k euru a žádné veto ani milost

Petr Pavel už za rok podepsal řadu zákonů, a to včetně kontroverzní vládní novely o omezení červnové valorizace důchodů na méně než polovinu. Stalo se tak 1. září 2023. Prezidentova (dnes už bývalá) mluvčí Markéta Řeháková ve čtvrtek 31. srpna po Pavlově jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) řekla, že hlava státu buď novelu vetuje, nebo ji podepíše později.

Kdyby ji Pavel podepsal hned, musela by vyjít ve sbírce zákonů ve čtvrtek 31. srpna. Pavel však novelu podepsal o den později, než vláda doufala, měl k ní totiž výhrady. Řekl také že je nezbytné, aby novelu prozkoumal Ústavní soud (ÚS), a pokud k soudu novelu nepošle opozice, učiní tak on sám.

Za pravdu však dal i vládě. „Její argumenty, stejně jako argumenty ekonomických odborníků, hovoří jasně o tom, že zpomalení růstu penzí za stávající situace je nezbytné,“ řekl tehdy.

Opozice, konkrétně 71 poslanců hnutí ANO, se nakonec na ÚS obrátila. Ten ale jejich návrh na zrušení novely zamítl. Vláda podle soudu nezneužila stav legislativní nouze, okolnosti totiž byly mimořádné a hrozily hospodářské škody. Opozice také podle ÚS měla ve sněmovně dostatečný prostor k vyjádření. Soud poukázal na přiznané obstrukce a dlouhé projevy opozičních politiků.

Konsolidační balíček

V listopadu Petr Pavel podepsal vládní konsolidační balíček, který má vládě pomoci zlepšit hospodaření státního rozpočtu. „Kvůli neudržitelnému tempu zadlužování České republiky jsem se rozhodl podepsat balíček vládních opatření, která nás mají přiblížit ke stabilizaci veřejných financí a snižování státního dluhu. Jeho neschválení by znamenalo neudělat na cestě ke snižování schodku našeho rozpočtu vůbec nic, a to by napáchalo mnohem větší škody,“ řekl po podpisu zákona prezident.

Pavel tehdy zároveň řekl, že bude věnovat zvýšenou pozornost podobě státního rozpočtu na rok 2024, aby v něm byla obsažená prorůstová opatření a aby nezapomněl na ty, kterých se úsporná opatření dotknou nejvíce.