Nechtěla jsem dělat stafáž lžím, zdůvodnila odchod z konference s ruskou političkou Pekarová Adamová

Myslí si, že její gesto – odchod ze sálu – je všeříkající, a zároveň je prý nutné takováto gesta činit. „To není konference ve smyslu, kde můžeme reagovat jeden na druhého a vést spolu dialog. To není tak, že ona (Matvijenková) pronese projev a my ostatní se můžeme přihlásit o slovo s tím, že budeme konfrontovat lži, které v něm zazní,“ popsala.

Spolu se zástupci dalších evropských zemí či Kanady tím podle ní skupina států dává „jasně najevo podporu Ukrajiny“ a vyjadřuje názor vůči ruské straně. Kvůli harmonogramu akce prý měla dvě možnosti – buď nepřijít vůbec, nebo se akce zúčastnit, ale během projevu Matvijenkové odejít. „Ano, jsou to gesta, je to symbolika. Chápu, že to konflikt na Ukrajině nějak nezmění, ale na druhé straně i gesta jsou důležitá v politice a my tím vyjadřujeme zcela jednoznačně svůj postoj,“ dodala.

Předsedkyni sněmovny rovněž Kreml eviduje v seznamu „západních politiků, kteří používají nenávistný jazyk vůči Moskvě“. Rusko také tvrdí, že politici z tohoto seznamu jsou „rusofobní“, s tím Pekarová Adamová nesouhlasí. „My jsme proti kremelskému režimu, proti diktátorovi (Vladimiru) Putinovi a podobně,“ poznamenala. Oběťmi režimu jsou dle ní i samotní Rusové, kteří žijí v nesvobodě a totalitním režimu.