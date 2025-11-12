Motorista Vladimír Pikora se stal předsedou rozpočtového výboru

V čele sněmovního rozpočtového výboru stane v tomto volebním období zástupce nastupující vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ekonom Vladimír Pikora (Motoristé). Protikandidáta neměl a v tajné volbě získal pětadvacet hlasů od šestadvaceti členů výboru. Monika Brzesková (KDU-ČSL), patrně dočasně povede sociální výbor. Předsedy výborů musí v jejich funkcích potvrdit ještě plénum sněmovny. Rozpočtový výbor zároveň vyzval vládu, aby bezodkladně předložila sněmovně návrh rozpočtu.
Výbor ve středu také rozhodl, že v tomto volebním období bude mít pět místopředsedů. Stali se jimi Patrik Pařil (ANO), Miroslav Ševčík (nestraník za SPD), Jiří Havránek (ODS), Věra Kovářová (STAN) a Benjamin Činčila (KDU-ČSL). Neuspěla kandidátka Pirátů Vendula Svobodová, která získala jen dva hlasy dvou pirátských poslankyň, které jsou členkami výboru.
Pikora v minulosti působil se svojí bývalou manželkou a nyní rovněž poslankyní Markétou Šichtařovou (Svobodní, klub SPD) ve společnosti Next Finance. Firmu posléze opustil. Do sněmovny kandidoval jako jednička v Ústeckém kraji, kde získal téměř 2900 preferenčních hlasů. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze.
„Samozřejmě, bude se muset naučit procedury, ale to je úděl všech nových poslanců. Já si myslím, že je vzdělaný člověk, který má zájem o tu věc, tak pro něj nebude žádný problém a já jsem připravena s ním velice úzce spolupracovat,“ komentovala nového předsedu výboru bývalá místopředsedkyně výboru Alena Schillerová (ANO). Až do potvrzení nového předsedy na plénu sněmovny zasedání výboru řídí.
Rozpočtový výbor projednává hlavně návrh státního rozpočtu. Zabývá se i daňovými zákony, zákony týkajícími se třeba pojišťovnictví nebo bankovnictví a projednává například zprávy České národní banky. Zasedá zpravidla ve sněmovním jednacím sále.
Rozpočtový výbor vyzval vládu, aby předložila sněmovně návrh státního rozpočtu
Rozpočtový výbor zároveň ve středu vyzval vládu, aby bezodkladně předložila sněmovně návrh rozpočtu na příští rok. Spolu s ním má vláda předložit také návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to včetně přehledu jeho plánovaných příjmů. Výbor zároveň konstatoval, že vláda v tomto okamžiku platný rozpočet nepředložila. O tom, zda rozpočet opět pošle poslancům, jedná vláda v demisi ve středu. Část ministrů se k tomu podle informací ČTK přiklání.
Pro usnesení jako celek hlasovaly hlavně strany nastupující vládní koalice, tady ANO, SPD, Motoristé, ale podpořili ho i poslanci Pirátů a STAN. Poslankyně STAN Věra Kovářová však stejně jako poslanec ODS Jiří Havránek nebo Jan Jakob (TOP 09) měli k některým bodům výhrady a nepodpořili je. Vláda by například podle usnesení měla materiály předložit tak, aby se Česko vyhnulo rozpočtovému provizoriu.
Vláda už v souladu se zákonem poslala návrh rozpočtu na konci září. Kvůli volbám a konci funkčního období sněmovny však spadl pod stůl a není možné o něm jednat. Končící vláda nejprve rozpočet odmítala poslat znovu, a to i přes výzvy nastupující vládní koalice. Vládu k opětovnému předložení vyzval i prezident Petr Pavel.
Vedení sociálního výboru získá KDU-ČSL
Sněmovní sociální výbor povede poslankyně KDU-ČSL Monika Brzesková, patrně dočasně. V čele výboru by ji měl podle plánu lidoveckého klubu nahradit Marian Jurečka poté, co skončí ve funkci ministra práce a sociálních věcí. Brzeskovou ve středu zvolili členové výboru, protikandidáty neměla. V pátek ji ještě musí potvrdit sněmovní plénum, stejně jako předsedy dalších výborů.
Dlouholetá starostka Kravař na Opavsku Brzesková je širší veřejnosti známá jako bývalá miss. Pod rodným jménem Žídková uspěla v české i v evropské soutěži. Je také zastupitelkou Moravskoslezského kraje a od loňska je místopředsedkyní KDU-ČSL. Poslankyní je Brzesková první volební období.
Předsednické místo sociálního výboru připadlo v plánech nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů sobě lidovcům. Brzesková získala v tajné volbě hlasy všech dvaadvaceti členů.
