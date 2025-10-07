Koordinátoři péče více podporují rodiny s vážně nemocnými dětmi, které tak nepropadají systémem sociální ani zdravotní pomoci. Vyplývá to z pilotního projektu, který nyní po dvou letech končí. Mezi další zjištění patří například to, že podobná opora dosud chyběla. Data budou sloužit pro jednání se zdravotními pojišťovnami i ministerstvem zdravotnictví. Resort plánuje koordinátory zavést trvale. Rodinám zařizují mimo jiné komunikaci s úřady a nadacemi nebo zajišťují vyšetření, příspěvky či odlehčovací služby.
Stát chce trvale zavést koordinátory péče, podporují rodiny s nemocnými dětmi
3 minuty