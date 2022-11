Stanjura doufá, že státní rozpočet na příští rok prezident vetovat nebude

V pátek 18. února letošního roku přijel Miloš Zeman do sněmovny na jednání o rozpočtu na letošní rok. Před poslanci sice kritizoval výrazné snížení daní z roku 2020 a příliš mnoho daňových výjimek, nakonec ale slíbil, že klíčový vládní zákon podepíše.

Rakušan doufá v Zemanovu vstřícnost

„Já to nepovažuju za realistické, něco jiného je zpozdit přijetí novely, to je spíš technického charakteru než vědomým rozhodnutím prezidenta způsobit, že bude rozpočtové provizorium v příštím roce,“ říká ministr financí Stanjura.

„Velmi doufám, že pan prezident vlastně na konci svého mandátu bude vstřícný a umožní České republice, aby od začátku příštího roku mohla bez problémů hospodařit,“ uvedl šéf resortu vnitra a 1. vicepremiér Vít Rakušan (STAN).

Prezident v pondělí nechtěl svůj postoj k návrhu rozpočtu na příští rok komentovat.

Opozice si připravuje návrhy na změny v rozpočtu

Někteří poslanci už podali návrhy na přesuny peněz – další můžou předkládat ještě během středečního odpoledne, kdy sněmovnu čeká takzvané druhé čtení. Opozice plánuje změny za celkově víc než 50 miliard korun.

„Nejvíc budeme chtít, aby se přesunulo do oblasti Státního fondu dopravní infrastruktury, pravděpodobně i do oblasti kultury a určitě do ministerstva vnitra,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

„Plánujeme například, že nebudeme platit takový poplatek EU, plánujeme finanční prostředky na energie pro občany,“ uvedl šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Prezident Miloš Zeman velmi pravděpodobně posoudí návrh státního rozpočtu na příští rok v první polovině prosince. Poslanci totiž budou ve sněmovně nejdůležitější zákon roku definitivně schvalovat 30. listopadu.