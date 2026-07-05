AfD bude po zářijových volbách vládnout, doufá Weidelová

Alternativa pro Německo (AfD) bude po zářijových zemských volbách vládnout, prohlásila v projevu na závěr sjezdu spolupředsedkyně strany Alice Weidelová. Dvoudenní akci doprovázely protesty, v neděli však už s výrazně slabší účastí. Německá vláda podle ministra obrany Borise Pistoriuse hledá způsob, jak zabránit předávání utajovaných informací spolkovým zemím, do jejichž vlád by se AfD dostala.
V září se budou konat volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku-Anhaltsku a v Meklenbursku – Předním Pomořansku. AfD podle průzkumů oboje vyhraje, její sasko-anhaltský lídr Ulrich Siegmund má přitom reálnou šanci, že se stane prvním zemským premiérem z AfD. Volit budou v září nové vedení města rovněž obyvatelé Berlína. AfD by podle posledního průzkumu mohla obsadit třetí příčku a zdvojnásobit svůj zisk z posledního hlasování.
„Budeme vládnout,“ uvedla v závěrečném projevu sjezdu s odkazem na podzimní volby Weidelová. „Musíme se konečně dostat z opozice,“ řekl spolupředseda strany Tino Chrupalla. AfD podle něj opět postaví Německo na nohy. Weidelovou i Chrupallu delegáti sjezdu v sobotu potvrdili ve funkci na další dva roky.
V sobotu sjezd provázely v ulicích Erfurtu velké demonstrace, na které podle policie dorazilo 31 tisíc lidí. Policie v neděli sdělila, že se protesty v naprosté většině obešly bez incidentů. Nedělní už byly výrazně menší než ty sobotní. Jejich bilanci zatím policie nezveřejnila. Podle zpravodajky ČT v Německu Heleny Truchlé se vše odehrálo mnohem poklidněji, než policie očekávala. Mimo jiné proto, že delegáti dorazili dříve než protestující.
K protestům proti AfD vyzvaly odbory, různé iniciativy nebo aktivistické skupiny, ale i někteří politici.
Jednotnost strany
Na víkendovém sjezdu chtěla AfD především ukázat jednotu. Podle komentátorů se jí to z velké části podařilo, přece jen ale bylo znát, že na některé věci mají členové strany odlišné názory. Sasko-anhaltská odnož AfD si například do programu před zářijovými volbami napsala, že „harmonickou rodinu tvoří matka, otec a děti“ a že taková rodina je „prokazatelně nejlepším předpokladem pro dobrý a zdravý vývoj dítěte“. Sama Weidelová má přitom manželku původem ze Srí Lanky, se kterou vychovává ve Švýcarsku dvě děti.
„Můžou si tam napsat, co chtějí. Můj život vypadá jinak,“ řekla k tomu Weidelová stanici RTL/ntv. „Moje děti mají tu nejlepší výchovu, ty nejlepší předpoklady. (...) Ke stejnopohlavním párům je třeba přistupovat rovnoprávně,“ dodala.
Napojení na Rusko
Německý list Bild o AfD hovořil se spolkovým ministrem obrany Pistoriusem, který stranu považuje za problematickou mimo jiné pro její náklonnost k Rusku. „Blízkost k Putinovi se nedá přehlédnout. Domněnka, že jsou ve hře peníze z Ruska, je také ve vzduchu,“ řekl Pistorius, který je členem sociální demokracie (SPD).
Citlivé informace se podle něj nesmějí dostat do nepravých rukou. „Intenzivně se zabýváme otázkou, komu můžeme informace označené za utajované poskytnout,“ dodal. Vládě jde podle něj o bezpečnost země.
Možností, že AfD v září získá většinu v zemském sněmu v Magdeburku, a bude Sasku-Anhaltsku příští roky vládnout, se podle ministra Pistoriuse německá vláda intenzivně zabývá. „Jako demokrat mám z takového možného výsledku voleb obrovské obavy. AfD nenechává nikoho na pochybách, co má v úmyslu s naší demokracií,“ řekl.
Zemské vlády mají v Německu v určitých oblastech široké pravomoci, jsou mezi nimi například školství a kultura, ale také policie a zpravodajské služby. Každá německá spolková země má vlastní úřad pro ochranu ústavy (LfV), který má pravomoci civilní vnitřní tajné služby.
Spory o označení za extremistickou
Loni v květnu celoněmecká tajná služba – Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) – označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud a ten nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu. Zemská tajná služba v Sasku-Anhaltsku vede ale místní odnož AfD už od roku 2023 jako prokazatelně krajně pravicovou.
AfD je v současnosti největší opoziční stranou v německém Spolkovém sněmu. V loňských předčasných parlamentních volbách získala 20,8 procenta hlasů. Nyní by strana volby vyhrála. Podle v neděli zveřejněného průzkumu agentury INSA by získala 29 procent hlasů. Druhá Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze by skončila druhá. Za AfD by zaostala o osm procentních bodů.