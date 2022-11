Vláda po jednání s NERV odmítá zvýšení daní z příjmů

Návrh na zpomalení růstu důchodů

Jedním z nejzásadnějších úsporných návrhů NERVu, který by snížil výdaje státu o miliardy ročně, je zpomalení růstu důchodů. Zatímco dnes stát penze zvyšuje o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Nově by to měla být třetina. Stát tímto způsobem zvyšoval důchody do konce roku 2017.

Ministři ale před jednáním tento návrh rovněž odmítali. Argumentovali třeba tím, že pravidelný růst penzí pomáhá důchodcům zvládat energetickou krizi.

Ministr dopravy Kupka před jednáním vlády rovněž odmítl návrh na zrušení státních slev na jízdném pro děti, studenty či důchodce. Podle něj by to bylo v rozporu se záměrem podporovat veřejnou dopravu. Zároveň připomněl, že v dubnu už vláda snížila slevy z 75 na 50 procent.